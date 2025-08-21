У 2025 році легальний гральний бізнес втратить щонайменше 15 млрд грн через зростання "тіні" – глава асоціації

У першому півріччі 2025 року виручка легального ринку iGaming становила 27,1 млрд грн. За прогнозами, річний показник може виявитися на 15 млрд грн менше, ніж очікувалося. Причина – агресивне зростання чорного ринку.

Про це повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

Коментуючи результати перших шести місяців цього року, він заявив, що "вони суттєво гірші" за очікування.

"Сукупна виручка українського ринку iGaming склала 27,1 млрд грн. Якщо тенденція збережеться, то річний показник складе близько 54-55 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році виручка становила 59,6 млрд грн. Таким чином, стрімке зростання, яке ми спостерігали два попередні роки, зупинилося", – наголосив Когут.

Він зазначив, що "нелегали" на цьому ринку й надалі використовують дропи, P2P-схеми, не сплачують податків і не обмежені у рекламі.

За попередніми оцінками інтернет-трафіку, щоквартально 20-25 тис. користувачів переходять від легальних онлайн-казино до нелегальних.

З початку 2025 року новий регулятор – державне агентство PlayCity – відновив блокування нелегальних ресурсів і закрив понад 1300 сайтів. Попри це, близько 30 брендів продовжують діяльність, значна частина з яких має російське походження.

Когут вважає, що скорочення тіньового сегмента можливе за умови підвищення конкурентоспроможності легальних операторів. Потенційна місткість ринку, на його думку, становить 60-70 млрд грн виручки на рік.

Як розвивається легальна гральна галузь в Україні

2021 рік – 1,1 млрд грн виручки, 0,24 млрд грн податків.

2022 рік – 3,6 млрд грн виручки, 0,72 млрд грн податків.

2023 рік – 57,1 млрд грн виручки, 10,4 млрд грн податків.

2024 рік – 59,6 млрд грн виручки, 17,1 млрд грн податків.

І півріччя 2025 року – 27,1 млрд грн виручки, 9,7 млрд грн податків.

Попри зниження доходів, цьогоріч очікується зростання податкових надходжень на 13% у порівнянні з 2024 роком.

Головне про АУОГБ та держполітику

Асоціація українських операторів грального бізнесу – саморегулівна організація, яка об’єднує ліцензованих учасників ринку. Основні завдання асоціації — розробка прозорих правил роботи галузі та протидія діяльності нелегальних операторів. Щороку члени організації сплачують понад 10 млрд грн податків, що становить більш ніж 70% податкових надходжень від гральної індустрії.

З лютого 2025 року формування державної політики у сфері азартних ігор здійснює Міністерство цифрової трансформації України. У березні 2025 року почало роботу держагентство PlayCity, підзвітне Кабміну та координоване першим віце-прем’єром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.