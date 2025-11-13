Запланована подія 2

У Білій Церкві зведуть житловий квартал для переселенців з Маріуполя

будівництво
Житловий квартал для переселенців з Маріуполя. / Метінвест

У межах Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві 13 листопада представили архітектурну концепцію нового житлового кварталу в Білій Церкві на Київщині, який стане домом для тисячі сімей переселенців із Маріуполя.

Розробку проєкту профінансувала група "Метінвест" Ріната Ахметова, а саму архітектурну концепцію безоплатно передано громаді, щоб забезпечити якнайшвидший старт будівництва, повідомляє пресслужба групи.

Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва житлового кварталу підписали Маріупольська міська рада та "Метінвест" у межах концепції відновлення України "Сталева мрія". 

Проєкт покликаний забезпечити комфортне житло та сприяти відновленню життя людей, які втратили домівки через війну.

Майбутній житловий комплекс поєднає сучасне житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори, серед яких — меморіальний комплекс Героїв гарнізону Маріуполя.

Квартири передадуть у власність Маріупольської громади: вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані та оснащені побутовою технікою. Оренда матиме соціальний характер і буде нижчою за ринкову, а окремі категорії переселенців зможуть проживати безоплатно.  

Зведення першого кварталу передбачено у Білій Церкві відповідно до урядової постанови №814

Будівництво фінансуватимуть із місцевого бюджету, який акумулювала Маріупольська міська рада, за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міськради.

Проєкт стане важливим кроком уряду у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя, доки не буде відновлено державну програму компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло для мешканців тимчасово окупованих територій.  

Наразі вже 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за постановою КМУ №814: Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких: 

  • 10% – сімʼї військовослужбовців; 
  • 39% – люди похилого віку; 
  • 25% – сімʼї з дітьми; 
  • 7% – найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).

Пілотний проєкт у Білій Церкві стане першим в Україні житловим комплексом, який відповідатиме новим принципам соціального житла, розробленим Big City Lab, архітектурним бюро PUPA, консалтинговою компанією Civitta та Маріупольською міською радою на запит Мінрозвитку. У перспективі модель планують масштабувати на Львів і Дніпро – міста, де нині проживає найбільша кількість переселенців із Маріуполя.  

Гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що компанія інвестує у проєкти, які підтримують соціальну стійкість держави: "Ми віримо в майбутнє України. Попри війну, наша мета - допомагати людям, які втратили домівки, мати гідні умови для життя та планувати своє майбутнє тут, в Україні".

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що житловий квартал у Білій Церкві стане найбільшим проєктом соціального житла для ВПО в Україні: "Завдяки співпраці уряду, місцевої влади та бізнесу ми створимо гідні умови для людей, які втратили все через війну".

Як відомо, "Сталева мрія" - це універсальна концепція, що дозволяє швидко та безпечно відновлювати інфраструктуру. Вона побудована на трьох ключових сталевих технологіях — модуль, каркас і платформа.

Фахівці компанії створили понад 200 типових проєктів житлових і соціальних об’єктів, готових до реалізації. Крім того, компанія пропонує повну дорожню карту для громад - від розробки концепції до введення будівель в експлуатацію, забезпечуючи підтримку в оформленні документації та організації будівництва.