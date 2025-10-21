Запланована подія 2

Дата публікації

У Буковелі з’явилась DOOH-мережа від Megapolis+

Megapolis+ створив найбільшу в регіоні DOOH-мережу

Найбільший гірськолижний курорт України перетворюється на цілорічну платформу для брендів. Сьогодні Буковель відвідують понад 30 000 гостей щодня та понад 2,5 мільйона щороку. Влітку аудиторія вже зрівнялась із зимовою – і цей тренд лише посилюється.

За прогнозами, у 2026 році курорт збере 2,65 мільйона туристів.

Щоб бренди мали прямий доступ до цієї аудиторії, Megapolis+ створив найбільшу в регіоні DOOH-мережу. Вона охоплює 36 цифрових екранів у ключових точках курорту:

  • 3 медіафасади;
  • 13 цифрових панелей 3×6 м;
  • 20 сітілайтів.
Мережа продовжує розширюватися разом із новими зонами відпочинку та інфраструктурою курорту.

"Цілорічна активність у Буковелі вже стала сталим трендом. Ми розвиваємо рекламну інфраструктуру відповідно до нього: наші екрани розташовані в зонах із найбільшим трафіком і максимальною видимістю. Крім digital-форматів, ми пропонуємо класичну зовнішню рекламу та нестандартні інтеграції  це дозволяє брендам вписуватися в курортний досвід автентично й ефективно",  Вікторія Радченко, керівниця департаменту DOOH-реклами Megapolis+.