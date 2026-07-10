У Києві відбудеться найбільший спортивний фестиваль літа: чотири дні спорту, змагань і сімейного відпочинку

16–19 липня У Києві на ВДНГ відбудеться найбільший спортивний фестиваль України – "Активна країна з Кернел". Подія триватиме 4 дні та об'єднає дітей, дорослих та ветеранів.

У програмі понад 20 спортивних напрямків: відкриті тренування та змагання, масштабна програма адаптивного спорту, Кубок України з воркауту та стрітліфтингу, масовий забіг та багато іншого. Окремими подіями стане показовий матч зірок українського футболу та спільний перегляд прямої трансляції фіналу чемпіонату світу з футболу просто неба.

Програма "Активні" разом із "Кернел" запрошує українців познайомитися з новими видами спорту, потренуватися разом із професіоналами, підтримувати учасників турнірів і відкривати для себе нові спортивні захоплення.

Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для всіх незалежно від віку й рівня фізичної підготовки.

Фестиваль для всієї родини

"Активна країна з Кернел" – це місце, де цікаво буде кожному члену родини:

для професіоналів та фанатів: відкритий Кубок України з воркауту та стрітліфтингу, брейкінги та хіп-хоп батли, відкриті змагання з брейкінгу, всеукраїнський K-pop Random Dance, Hip-Hop батли, райдерські змагання, масовий забіг та багато іншого.

для дітей: 4-хденний мультиспортивний табір "акТИвні", дитячий простір та надувна смуга перешкод. Діти зможуть познайомитися із різними видами спорту під керівництвом досвідчених тренерів, а 18 і 19 липня позмагатися в мультиспортивному дитячому турнірі "акТИвні".

спеціальні події: показовий матч зірок українського футболу та спільний перегляд прямої трансляції фіналу чемпіонату світу з футболу просто неба.

Адаптивний спорт – один із головних напрямів фестивалю

Особливе місце в програмі заходу посідає адаптивний спорт. З першого дня проходитимуть відкриті групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. Серед активностей - адаптивні змагання "Героїчний Комплекс Зеленюк-Гефест", "Ігри Нестримних" та відкрите тренування з адаптивного регбі разом із командою "Джентльмени Київ", до якого зможуть долучитися всі охочі.

Вперше в Україні: агрофітнес та Kernel Games

Уперше в Україні на фестивалі з’явиться абсолютно новий напрямок - агроспорт. Ця локація створюються разом із Кернел, у ній спорт поєднається із агро. Відвідувачі зможуть спробувати себе у агрофітнесі, городних естафетах та долучитися до першої "Kernel Games" – серії фанових інтерактивних змагань для дітей та дорослих.

Детальна програма фестивалю доступна на сайті. Тут можна переглянути розклад усіх активностей і зареєструватися на відкриті тренування та змагання.

Сайт та програма за посиланням.

Вхід на фестиваль вільний. 16–19 липня. Урбан-парк на ВДНГ. Розпакуйте свою енергію!



