У Києві відновлено майже 70% пошкоджених війною шкіл та дитсадків

У Києві активно ремонтують пошкоджені російськими обстрілами школи та дитсадки. Загалом на сьогодні вже відновлено майже 70% з них.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, у 2024–2025 роках було завершено відновлення 168 закладів освіти, включаючи школи, дитячі садки та позашкільні заклади. Наразі ще на 45 об'єктах тривають ремонтні роботи, а решта закладів перебуває на стадії проєктування або очікування фінансування.

"Кияни добре пам’ятають два трагічні дні літа – 17 та 31 липня. Саме тоді в столиці загинула найбільша кількість людей та зазнала руйнувань найбільша кількість будинків й установ. Зокрема, 47 закладів освіти. Не всі вони відновлені, адже цей процес потребує часу та проходження необхідних процедур. Водночас щоб у всіх школах почався навчальний процес, відрегулюють формат навчання школярів у пошкоджених закладах», – уточнив Валентин Мондриївський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ушкоджень зазнали 245 столичних закладів освіти. Роботи з відновлення виконуються коштом міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів.

Насамперед ремонтують дахи, вікна, системи опалення та водопостачання, щоб забезпечити належні умови для учнів і педагогів.

В КМДА додали, що паралельно з відновленням будівель триває облаштування укриттів, оновлення навчальних кабінетів і спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, у Києві із 24 лютого 2022 року до 1 липня 2025 року пошкоджень зазнали 195 закладів освіти. Із них 130 об’єктів уже відновили, ще на 65 тривають ремонтні роботи.