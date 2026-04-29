UCSC TALKS 2026: бізнес підбив підсумки зими і обговорив енергетичні рішення на майбутнє

22 квітня у UNIT.City відбулася перша професійна конференція UCSC TALKS 2026, організована Українською Рада Торгових Центрів. Подія зібрала представників комерційної нерухомості, ритейлу, енергетичного сектору та суміжних галузей, ставши майданчиком для обговорення одного з ключових викликів для бізнесу — енергетичної незалежності та ефективності.

Програма заходу складалася з двох тематичних сесій, які охопили як стратегічний рівень: підсумки проходження опалювального сезону 2025/2026 і очікування на майбутнє, так і практичний досвід: впровадження енергетичних рішень на конкретних об’єктах.

Першу сесію відкрила панельна дискусія "Досвід зими 2025/2026. Як ми пережили кризу?", в рамках якої девелопери та керуючі торговельними центрами поділилися управлінськими підходами, що дозволили забезпечити безперебійну роботу об’єктів. Участь у дискусії взяли представники провідних девелоперських компаній Arricano, River Mall, Respublika Park та Dragon Capital Property Management. Модераторами виступили генеральний директор IKNET Юрій Подоляк та операційний директор Budhouse Group, голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

Окремим блоком стало публічне інтерв’ю з головою правління НЕК "Укренерго" Віталієм Зайченком, під час якого обговорили стан енергосистеми, можливі сценарії на літо та опалювальний сезон 2026/2027, а також роль великого бізнесу у підтримці стабільності енергопостачання:

"Зараз українська енергосистема працює без обмежень для споживачів. Однак, ми пам’ятаємо, наскільки складною була минула зима. І також бачимо, що російські атаки не припиняються. За таких умов, ми вкотре нагадуємо бізнесу про можливість і важливість підключення до загальної мережі генеруючих потужностей, встановлених власниками як резервні джерела живлення. Зараз дуже багато таких установок просто стоять незадіяні. Сумарно – це значна потужність, яка у разі виходу на різні сегменти ринку електроенергії могла б приносити власникам прибуток, а енергосистемі – давати сотні додаткових Мегават", - зазначив спікер.

Друга сесія була присвячена практичним кейсам. Свої рішення та досвід представили девелопери, ритейлери та компанії-постачальники технологій. Зокрема, йшлося про запуск сонячних електростанцій у великих ТРЦ, впровадження когенераційних установок, комплексні енергетичні рішення з поєднанням генерації та зберігання енергії, а також фінансові інструменти для реалізації таких проєктів.

Серед спікерів: представники NOVUS, Atmosfera, Veles Mall, Укргазбанк, LG ("Вісен Україна"), Lavina, IKNET. Учасники поділилися як технічними рішеннями, так і економічними моделями впровадження енергоефективних технологій.

UCSC TALKS 2026 став першим кроком до формування регулярної платформи для професійного діалогу, де учасники ринку можуть обмінюватися практичним досвідом і рішеннями найрізноманітніших проблем.

"Ми задоволені тим, як пройшла перша конференція UCSC TALKS — це була дійсно фахова, предметна розмова без зайвої теорії. Нам вдалося зібрати сильний пул спікерів, які поділилися реальним досвідом та рішеннями, що вже працюють. Важливо, що ми фактично створили нову платформу для таких професійних обговорень, і бачимо запит ринку на продовження цього формату", — зазначив Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group та голова Української Ради Торгових Центрів.

Партнерами заходу виступили IKNET, Укргазбанк, Atmosfera та офіційний дистриб’ютор систем кондиціонування LG компанія "Вісен Україна".