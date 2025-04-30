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Угорщина вводить обмеження руху для вантажівок на один день - Держмитслужба

кордон з Угорщиною
Обмеження руху вантажного транспорту в Угорщині 1 травня

Посольство України в Угорщині повідомило про запровадження обмеження руху вантажного транспорту територією країни у зв’язку зі святковим днем.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Згідно з офіційним повідомленням, 1 травня 2025 року з 06:00 до 22:00 буде заборонено рух вантажних автомобілів та комбінованих транспортних засобів з максимально допустимою масою понад 7,5 тонн на всій території Угорщини.

Водіїв великогабаритного транспорту просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок та міжнародних перевезень.

Фото 2 — Угорщина вводить обмеження руху для вантажівок на один день - Держмитслужба

Пункти пропуску з Угорщиною 

Загалом між Україною та Угорщиною функціонує 5 автомобільних пунктів пропуску, серед яких найбільшим є "Чоп – Захонь". Цей пункт єдиний призначений для перетину вантажівками вагою понад 7,5 тонн, що перевозять товари.

8 квітня, на Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску між Україною та Угорщиною — "Велика Паладь – Надьгодош", який працює на тимчасовій інфраструктурі.

В грудні минулого року пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань" з Угорщиною став доступним для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн. На цьому пункті вже завершено облаштування дорожньої інфраструктури, що було фінансовано ЄС і здійснено за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Автор:
Тетяна Бесараб