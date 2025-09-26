Запланована подія 2

Україна піднялася в рейтингу економічної свободи 2025: які країни увійшли в топ-20

Рейтинг економічної свободи 2025.

Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу "Економічна свобода у світі 2025" (Economic Freedom of the World Report), опублікованому 25 вересня Fraser Institute. Країна посіла 143 місце серед 165 країн, покращивши свій результат порівняно з минулорічною 150 позицією. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані рейтингу.

Що оцінює рейтинг?

Рейтинг базується на даних за 2023 рік і оцінює країни за п'ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі, а також регулювання бізнесу й ринку праці.

Цьогорічний звіт також містить три розділи, які досліджують вплив тарифів президента Трампа на економічну свободу США; взаємозв'язок між економічною свободою та миром; та взаємозв'язок між економічною свободою та якістю освіти.

Ключові показники України

Незважаючи на прогрес, Україна все ще перебуває у групі економічно невільних держав. Рейтинг відображає вплив повномасштабної війни: зафіксовано зниження стабільності регуляторного середовища, зростання ролі держави в економіці та обмеження міжнародної торгівлі.

Оцінка України за ключовими показниками (за шкалою від 1 до 10):

  • розмір уряду — 5,80 (128-ме місце); 
  • правова система та права власності — 4,57 (108-ме місце); 
  • доступ до надійних грошей: покращення — 5,26 (143-тє місце); 
  • свобода міжнародної торгівлі — 5,99 (132-ге місце); 
  • регулювання ринку праці та бізнесу — 4,58 (150-те місце)  
Показники сусідніх країн

143-тє місце Україна розділила з Габоном та Ліваном. Росія опустилася на 148-ме місце, а Ангола – на 146-те. Решта сусідів значно випереджає Україну: Молдова (85-те), Польща (76-те), Угорщина (61-ше), Румунія (50-те), Словаччина (49-те) та Білорусь (122-ге).

Топ-20 найвільніших економік світу 2025

Гонконг (8.55) залишається лідером рейтингу, хоча його показники погіршуються. Нижче представлені 20 країн із найвищими показниками економічної свободи у світі (оцінка від 0 до 10, де 10 — максимальна свобода):

  1. Гонконг (8,55);
  2. Сінгапур (8,50)
  3. Нова Зеландія (8,33)
  4. Швейцарія (8,28)
  5. Сполучені Штати (8,10);
  6. Ірландія (8,05)
  7. Австралія (8,03)
  8. Тайвань (8,03);
  9. Данія (8,02)
  10. Нідерланди (7,97)
  11. Канада (7,92)
  12. Люксембург (7,92)
  13. Велика Британія (7,88);
  14. Коста-Рика (7,85)
  15. Фінляндія (7,84)
  16. Німеччина (7,84)
  17. Японія (7,83);
  18. Мальта (7,82)
  19. Естонія (7,76)
  20. Кіпр (7,75).

Найнижчі позиції посідають Чад, Лівія, Сирія, Аргентина, М’янма, Іран, Алжир, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Нагадаємо, цього року Україна піднялася у рейтингу паспортів світу.

