Україна піднялася в рейтингу економічної свободи 2025: які країни увійшли в топ-20

Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу "Економічна свобода у світі 2025" (Economic Freedom of the World Report), опублікованому 25 вересня Fraser Institute. Країна посіла 143 місце серед 165 країн, покращивши свій результат порівняно з минулорічною 150 позицією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані рейтингу.

Що оцінює рейтинг?

Рейтинг базується на даних за 2023 рік і оцінює країни за п'ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі, а також регулювання бізнесу й ринку праці.

Цьогорічний звіт також містить три розділи, які досліджують вплив тарифів президента Трампа на економічну свободу США; взаємозв'язок між економічною свободою та миром; та взаємозв'язок між економічною свободою та якістю освіти.

Ключові показники України

Незважаючи на прогрес, Україна все ще перебуває у групі економічно невільних держав. Рейтинг відображає вплив повномасштабної війни: зафіксовано зниження стабільності регуляторного середовища, зростання ролі держави в економіці та обмеження міжнародної торгівлі.

Оцінка України за ключовими показниками (за шкалою від 1 до 10):

розмір уряду — 5,80 (128-ме місце);

правова система та права власності — 4,57 (108-ме місце);

доступ до надійних грошей: покращення — 5,26 (143-тє місце);

свобода міжнародної торгівлі — 5,99 (132-ге місце);

регулювання ринку праці та бізнесу — 4,58 (150-те місце)

Показники сусідніх країн

143-тє місце Україна розділила з Габоном та Ліваном. Росія опустилася на 148-ме місце, а Ангола – на 146-те. Решта сусідів значно випереджає Україну: Молдова (85-те), Польща (76-те), Угорщина (61-ше), Румунія (50-те), Словаччина (49-те) та Білорусь (122-ге).

Топ-20 найвільніших економік світу 2025

Гонконг (8.55) залишається лідером рейтингу, хоча його показники погіршуються. Нижче представлені 20 країн із найвищими показниками економічної свободи у світі (оцінка від 0 до 10, де 10 — максимальна свобода):

Гонконг (8 , 55) ;

Сінгапур (8 , 50) ; Нова Зеландія (8 , 33) ; Швейцарія (8 , 28) ; Сполучені Штати (8 , 10) ;

Ірландія (8 , 05) ; Австралія (8 , 03) ; Тайвань (8 , 03) ;

Данія (8 , 02) ; Нідерланди (7 , 97) ; Канада (7 , 92) ; Люксембург (7 , 92) ; Велика Британія (7 , 88) ;

Коста-Рика (7 , 85) ; Фінляндія (7 , 84) ; Німеччина (7 , 84) ; Японія (7 , 83) ;

Мальта (7 , 82) ; Естонія (7 , 76) ; Кіпр (7 , 75) .

Найнижчі позиції посідають Чад, Лівія, Сирія, Аргентина, М’янма, Іран, Алжир, Судан, Зімбабве та Венесуела.

