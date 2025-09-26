- Категорія
Україна піднялася в рейтингу економічної свободи 2025: які країни увійшли в топ-20
Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу "Економічна свобода у світі 2025" (Economic Freedom of the World Report), опублікованому 25 вересня Fraser Institute. Країна посіла 143 місце серед 165 країн, покращивши свій результат порівняно з минулорічною 150 позицією.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані рейтингу.
Що оцінює рейтинг?
Рейтинг базується на даних за 2023 рік і оцінює країни за п'ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі, а також регулювання бізнесу й ринку праці.
Цьогорічний звіт також містить три розділи, які досліджують вплив тарифів президента Трампа на економічну свободу США; взаємозв'язок між економічною свободою та миром; та взаємозв'язок між економічною свободою та якістю освіти.
Ключові показники України
Незважаючи на прогрес, Україна все ще перебуває у групі економічно невільних держав. Рейтинг відображає вплив повномасштабної війни: зафіксовано зниження стабільності регуляторного середовища, зростання ролі держави в економіці та обмеження міжнародної торгівлі.
Оцінка України за ключовими показниками (за шкалою від 1 до 10):
- розмір уряду — 5,80 (128-ме місце);
- правова система та права власності — 4,57 (108-ме місце);
- доступ до надійних грошей: покращення — 5,26 (143-тє місце);
- свобода міжнародної торгівлі — 5,99 (132-ге місце);
- регулювання ринку праці та бізнесу — 4,58 (150-те місце)
Показники сусідніх країн
143-тє місце Україна розділила з Габоном та Ліваном. Росія опустилася на 148-ме місце, а Ангола – на 146-те. Решта сусідів значно випереджає Україну: Молдова (85-те), Польща (76-те), Угорщина (61-ше), Румунія (50-те), Словаччина (49-те) та Білорусь (122-ге).
Топ-20 найвільніших економік світу 2025
Гонконг (8.55) залишається лідером рейтингу, хоча його показники погіршуються. Нижче представлені 20 країн із найвищими показниками економічної свободи у світі (оцінка від 0 до 10, де 10 — максимальна свобода):
-
Гонконг (8,55);
- Сінгапур (8,50);
- Нова Зеландія (8,33);
- Швейцарія (8,28);
-
Сполучені Штати (8,10);
- Ірландія (8,05);
- Австралія (8,03);
-
Тайвань (8,03);
- Данія (8,02);
- Нідерланди (7,97);
- Канада (7,92);
- Люксембург (7,92);
-
Велика Британія (7,88);
- Коста-Рика (7,85);
- Фінляндія (7,84);
- Німеччина (7,84);
-
Японія (7,83);
- Мальта (7,82);
- Естонія (7,76);
- Кіпр (7,75).
Найнижчі позиції посідають Чад, Лівія, Сирія, Аргентина, М’янма, Іран, Алжир, Судан, Зімбабве та Венесуела.
Нагадаємо, цього року Україна піднялася у рейтингу паспортів світу.