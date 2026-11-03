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Україна пустила з молотка за 21 млн грн конфісковане у російського олігарха рудоуправління

Кіровоградське рудоуправління
Україна пустила з молотка за 21 млн грн конфісковане у російського олігарха рудоуправління / Центр протидії корупції

Фонд державного майна України визначив переможця приватизаційного онлайн-аукціону з продажу контрольного пакета акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління". Частку у 52,76%, яку раніше конфіскували в російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, продали за 21 мільйон гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на результати торгів у державній системі "Прозорро.Продажі".

Початкова вартість лота становила 18,042 мільйона гривень. За актив змагалися двоє учасників: київське ТОВ "Бумлайн", кінцевим бенефіціаром якого є Валерій Ковальчук, та адвокатське об'єднання "Юридична фірма АРІО", яке запропонувало 18,415 мільйона гривень. У результаті перемогла компанія "Бумлайн" із найвищою ціновою пропозицією.

Чим займається підприємство та його запаси

Кіровоградське рудоуправління працює з 1935 року та веде видобуток вторинних каолінів і рідкісних порід вогнетривкої глини. Ця сировина необхідна для виготовлення цементу, порцеляни, керамічних і вогнетривких виробів та іншої промислової продукції.

Підприємство володіє спеціальним дозволом на розробку Обознівського родовища вторинних каолінів у Кіровоградській області. Підтверджені ресурси корисних копалин на об'єкті складають 4,3 мільйона тонн каоліну та 17,6 мільйона тонн піску.

Постачання сировини в РФ та конфіскація активу

Раніше підприємство контролював російський мільярдер Сергій Кабаргін. У червні 2023 року Служба безпеки України оголосила йому підозру через організацію схеми вивезення стратегічної сировини до РФ для "Росатому". Гірничі породи з українського кар'єру фіктивно оформлювали на сторонні структури, проте фактично вантажі надходили бізнес-структурам "Росатому" та "Лукойлу".

Ще у вересні 2022 року за матеріалами української спецслужби наклали арешт на корпоративні права та майно російських акціонерів підприємства на 500 мільйонів гривень. Згодом, у листопаді 2025 року, Вищий антикорупційний суд застосував до активів Кабаргіна санкції та стягнув понад 52% акцій рудоуправління в дохід держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держава продає контрольний пакет "Кіровоградського рудоуправління" за 18 млн грн. Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон 52,7596% акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", які були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду. Стартова ціна контрольного пакета становить 18,04 млн грн.

Автор:
Максим Кольц

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