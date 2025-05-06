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Україна шостий день поспіль лідирує в Європі за ціною електроенергії на спотовому ринку

електроенергія
Україна лідирує в Європі за ціною електроенергії на спотовому ринку / Depositphotos

Станом на вівторок, 6 травня, Україна має найвищу середньодобову ціну електроенергії на спотовому ринку "на добу наперед" серед 26 країн Європи. Індекс BASE цього дня сягнув 6 277,52 грн/МВт*год.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSOE).

Для порівняння, найнижчу середньодобову ціну зафіксовано на РДН Іспанії — 484,56 грн/МВт*год. Україна очолює європейський рейтинг за вартістю електроенергії базового навантаження вже шостий день поспіль, починаючи з 1 травня.

Фото 2 — Україна шостий день поспіль лідирує в Європі за ціною електроенергії на спотовому ринку

Раніше наша країна займала перше місце в рейтингу тричі наприкінці квітня — 27–29 числа, а загалом упродовж квітня — п’ять разів. У березні аналогічне лідерство фіксували щонайменше вісім днів.

Минулого тижня на європейських спотових ринках спостерігалося істотне зниження цін через падіння попиту, пов’язане з потеплінням, та зростання частки відновлюваних джерел енергії. Наприклад, в Угорщині середня ціна становила €66/МВт*год — на 32% нижче порівняно з попереднім тижнем. Схожий рівень спостерігався в Словаччині (€66) та Польщі (€69).

Водночас ситуація в Україні ускладнена обмеженням доступної генерації. На кінець минулого тижня чотири з п’яти атомних енергоблоків на неокупованих територіях перебували у планово-попереджувальних ремонтах. Це призвело до зростання виробництва на теплових електростанціях (ТЕС і ТЕЦ), які покривають зростаючий попит.

За підсумками 2024 року Україна посіла третє місце в Європі за середньодобовим індексом ціни BASE на РДН — 4 522,87 грн/МВт*год.

Додамо, що тарифи на електроенергію для бізнесу у 2025 році зростуть до 20%.

Автор:
Тетяна Гойденко