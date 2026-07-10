Українські металурги втратять долю на ринку ЄС через занизьку квоту та брак преференційного відношення – Politico

Українські металургійні компанії втратять долю на ринку Євросоюзу через зниження на 60% розміру безмитної квоти для України на постачання сталевої продукції до блоку та відсутність преференційного відношення з боку Єврокомісії під час розрахунку самої квоти для України у розмірі лише 1,05 млн тон.

Про це пише Delo.ua з посиланням на американське Politico.

Як зазначає видання, ця цифра була отримана на основі менших обсягів сталевого експорту України до Європи з 2022 по 2024 рік, який Єврокомісія використала для розрахунку розміру квот. Водночас дані по українському експорту України за 2025 рік, коли відвантаження зросли до 2,2 млн т у 2025 році, враховані не були.

Крім того, пише Politico, нове європейське законодавство щодо сталевих квот надавало Україні преференційне відношення через триваюче вторгнення Росії. "Але насправді Київ сильно постраждав. Єврокомісія надала Україні безмитну експортну квоту лише на 1 млн т, що менше половини від обсягу експорту до блоку минулого року… Це означає, що українські меткомпанії втратять частку ринку", – констатує видання.

Politico цитує Луку Занотті, генерального директора української промислової компанії "Інтерпайп", який заявив: "Поточний розмір євроквот на сталь є серйозним ударом по Україні та українській металургійній промисловості, яка продовжує працювати у прифронтових регіонах в умовах воєнного часу. Крім того, розподіл цих квот не враховує значних соціальних та економічних наслідків для тисяч працівників, їхніх сімей та громад, що залежать від української металургії".

Більш того, "Інтерпайп" стверджує, що квота на безшовні труби є на 30% нижчою за ту, яка повинна бути, через "статистичну помилку" в основних даних за 2022–2024 роки. Лука Занотті очікує, що Єврокомісія виправить її до кінця 3 кварталу 2026 року.

Politico запросило коментар у Єврокомісії щодо розрахунків, але на момент публікації відповіді не отримало.