Українські сири їдуть на Балкани

19 вересня 2026 року болгарське село Черни Віт перетвориться на епіцентр балканського крафту – тут пройде шостий Фестиваль домашніх сирів. Цього року подія, що традиційно об’єднує фермерів, майстрів та охоронців автентичних рецептів, запрошує українських сироварів долучитися до свята та презентувати власну продукцію міжнародній аудиторії. Це шанс не просто показати свій продукт, а інтегрувати українське сироваріння у велику міжнародну спільноту, де цінують ручну працю та локальні традиції.

Від зеленого сиру Черни Віт до сирів з усіх Балкан

Черни Віт обрали місцем проведення не випадково – воно відоме своїм унікальним зеленим сиром із природною пліснявою. Традиційно його витримували в дерев’яних ємностях, де особливий мікроклімат створював неповторний смак. Ініціатор фестивалю, дослідник Цветан Димитров, переконаний: старі рецепти не мають бути “музейними експонатами”. Головна ідея заходу – дати традиційним продуктам нове життя в сучасній гастрономії та підтримати ремісниче виробництво.

Дегустація домашніх сирів на фестивалі у Черни Віт, 2025 рік. Фото надане учасниками

Програма 2026 року стане справжньою подорожжю у світ крафтових смаків, де досвід минулих поколінь поєднується з сучасними гастрономічними пошуками. На гостей чекають дегустації домашніх сирів, виготовлених за традиційними техніками, знайомство зі світом дикої ферментації, благородної плісняви та корисних молочнокислих бактерій. Окрім цього, відвідувачі зможуть ознайомитися зі старовинними кулінарними книгами та скуштувати автентичні поєднання сиру з хлібом на заквасці, гірським медом, пряними травами й добірними місцевими винами. Це простір для тих, хто шукає "чесний" продукт, який неможливо знайти на полицях супермаркетів.

Від українського учасника до української команди

Шлях українців на цей фестиваль розпочався у 2025 році, коли представником нашої країни став Даніїл Перваченко – засновник платформи CraftStore та розробник сироварні "Перваченко". Його участь як "майстра-сировара з України" привернула увагу болгарських медіа: Перваченка окремо представляли серед спеціальних гостей фестивалю. Отримавши цей досвід, цього року він пропонує долучитися до фестивалю іншим українським виробникам і готовий підтримати їхню участь.

До участі запрошують домашніх сироварів, сімейні ферми та невеликих крафтових виробників, для яких якість та філософія продукту стоять на першому місці. Команда CraftStore бере на себе медійну підтримку: для кожного учасника підготують індивідуальний відеоогляд, опублікують історію бренду на своїй платформі та представлять зразки продукції на загальній дегустації. Це реальна можливість отримати живий відгук від міжнародних поціновувачів та заявити про себе за межами звичного ринку.

Нагородження Даніїла Перваченка на фестивалі у Черни Віт, 2025 рік. Фото надане учасниками

Як долучитися?

Для українських виробників це не просто поїздка, а можливість показати, що наше сироваріння має власний характер і великий потенціал. Щоб стати частиною української делегації та обговорити формат участі, варто зв’язатися з Даніїлом Перваченком через особисті повідомлення або e-mail: [email protected]. Організаційні деталі узгоджуються індивідуально.

Побачимось 19 вересня 2026 року у Черни Віт!