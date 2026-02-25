Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії

Українські оборонні компанії підписали пакет угод із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії на загальну суму близько €800 млн. Домовленості передбачають кооперацію у виробництві безпілотних систем, наземної робототехніки та підготовку до масштабування продуктів на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Української ради зброярів".

Оборонні компанії виходять на європейські ринки

Ключова мета цих партнерств – максимально швидко наростити виробництво критично важливих для України технологій та інтегрувати українські розробки у промислові ланцюги ЄС, враховуючи стандарти та вимоги партнерських країн.

У рамках домовленостей:

Culver Aerospace (Україна) та Copenhagen Global A/S (Данія) започаткували п’ятирічну кооперацію у виробництві безпілотних літальних апаратів. Пріоритет – далекобійні ударні безпілотники (до 2 500 км) та середньої дальності (до 400 км).

започаткували п’ятирічну кооперацію у виробництві безпілотних літальних апаратів. Пріоритет – далекобійні ударні безпілотники (до 2 500 км) та середньої дальності (до 400 км). TENCORE (Україна) та INSTA (Фінляндія) домовилися про спільну роботу над наземною роботизованою платформою TerMIT та виробництво наземних роботів для українських потреб.

домовилися про спільну роботу над наземною роботизованою платформою TerMIT та виробництво наземних роботів для українських потреб. Remtecnology (Україна) та New Paakkola Oy (Фінляндія) узгодили виробництво тактичної багатоцільової роботизованої платформи LEGIT. Наразі триває створення спільного підприємства у Фінляндії з подальшим масштабуванням і комерціалізацією. Перший етап передбачає виробництво 1 500 одиниць для українського війська з планами на подальше збільшення.

узгодили виробництво тактичної багатоцільової роботизованої платформи LEGIT. Наразі триває створення спільного підприємства у Фінляндії з подальшим масштабуванням і комерціалізацією. Перший етап передбачає виробництво 1 500 одиниць для українського війська з планами на подальше збільшення. Terminal Autonomy Ukraine (Україна) та SIA Baltic Forces (Латвія) підписали угоду, що окреслює рамки майбутньої співпраці у сфері безпілотних систем, включно з розвідувальними, середньої та далекобійної дальності ударними системами, а також у сфері ракетних рішень і систем протиповітряної оборони. Наразі це попередній етап без зобов’язуючих комерційних чи технічних умов.

Ці партнерства відкривають шлях до швидкого масштабування виробництва, адаптації українських технологій до європейських стандартів та інтеграції їх у міжнародні оборонні ланцюги.

Підписання угод відображає ширшу тенденцію: українські виробники, які швидко створили продукти для реальних потреб війни, дедалі активніше інтегруються у системну промислову кооперацію з європейськими партнерами. Це дозволяє не лише прискорювати серійне виробництво та підвищувати стійкість ланцюгів постачання, а й готувати технології та продукцію до стабільної роботи на міжнародних ринкахЮ йдеться в пресслужбі.

Співпраця з Данією, Фінляндією та Латвією відкриває низку важливих перспектив:

розширення виробничих потужностей та прискорене масштабування критично необхідних систем;

диверсифікація виробничих та логістичних ризиків у воєнних умовах;

адаптація технологій до європейських стандартів, процедур якості та комплаєнсу;

поступовий перехід від разових контрактів до довгострокової промислової кооперації з компаніями ЄС.

Такі кроки створюють основу для сталого розвитку оборонної промисловості та інтеграції українських розробок у глобальні виробничі ланцюги.

Довідково

Build with Ukraine - модель, що передбачає створення виробничих ліній у країнах-партнерах; експорт виробничих технологій та інтеграцію українського досвіду у ланцюги постачання союзників; спільні проєкти (у форматі ко-продакшну або JV) з українськими компаніями.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд.