Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії

зброярі
Данія, Фінляндія та Латвія інвестують у виробництво українських безпілотників / Урядовий портал

Українські оборонні компанії підписали пакет угод із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії на загальну суму близько €800 млн. Домовленості передбачають кооперацію у виробництві безпілотних систем, наземної робототехніки та підготовку до масштабування продуктів на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Української ради зброярів".

Оборонні компанії виходять на європейські ринки

Ключова мета цих партнерств – максимально швидко наростити виробництво критично важливих для України технологій та інтегрувати українські розробки у промислові ланцюги ЄС, враховуючи стандарти та вимоги партнерських країн.

У рамках домовленостей:

  • Culver Aerospace (Україна) та Copenhagen Global A/S (Данія) започаткували п’ятирічну кооперацію у виробництві безпілотних літальних апаратів. Пріоритет – далекобійні ударні безпілотники (до 2 500 км) та середньої дальності (до 400 км).
  • TENCORE (Україна) та INSTA (Фінляндія) домовилися про спільну роботу над наземною роботизованою платформою TerMIT та виробництво наземних роботів для українських потреб.
  • Remtecnology (Україна) та New Paakkola Oy (Фінляндія) узгодили виробництво тактичної багатоцільової роботизованої платформи LEGIT. Наразі триває створення спільного підприємства у Фінляндії з подальшим масштабуванням і комерціалізацією. Перший етап передбачає виробництво 1 500 одиниць для українського війська з планами на подальше збільшення.
  • Terminal Autonomy Ukraine (Україна) та SIA Baltic Forces (Латвія) підписали угоду, що окреслює рамки майбутньої співпраці у сфері безпілотних систем, включно з розвідувальними, середньої та далекобійної дальності ударними системами, а також у сфері ракетних рішень і систем протиповітряної оборони. Наразі це попередній етап без зобов’язуючих комерційних чи технічних умов.

Ці партнерства відкривають шлях до швидкого масштабування виробництва, адаптації українських технологій до європейських стандартів та інтеграції їх у міжнародні оборонні ланцюги.

Підписання угод відображає ширшу тенденцію: українські виробники, які швидко створили продукти для реальних потреб війни, дедалі активніше інтегруються у системну промислову кооперацію з європейськими партнерами. Це дозволяє не лише прискорювати серійне виробництво та підвищувати стійкість ланцюгів постачання, а й готувати технології та продукцію до стабільної роботи на міжнародних ринкахЮ йдеться в пресслужбі.

Співпраця з Данією, Фінляндією та Латвією відкриває низку важливих перспектив:

  • розширення виробничих потужностей та прискорене масштабування критично необхідних систем;
  • диверсифікація виробничих та логістичних ризиків у воєнних умовах;
  • адаптація технологій до європейських стандартів, процедур якості та комплаєнсу;
  • поступовий перехід від разових контрактів до довгострокової промислової кооперації з компаніями ЄС.

Такі кроки створюють основу для сталого розвитку оборонної промисловості та інтеграції українських розробок у глобальні виробничі ланцюги.

Фото 2 — Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії
Фото 3 — Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії
Фото 4 — Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії
Фото 5 — Українські виробники підписали угоди на €800 млн із партнерами з Данії, Фінляндії та Латвії

Довідково

Build with Ukraine - модель, що передбачає створення виробничих ліній у країнах-партнерах; експорт виробничих технологій та інтеграцію українського досвіду у ланцюги постачання союзників; спільні проєкти (у форматі ко-продакшну або JV) з українськими компаніями.  

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд.

Автор:
Ольга Опенько