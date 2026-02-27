Запланована подія 2

"Укрпошта" тестує екзоскелети Hypershell на логістичному хабі "Київ-Лівий"

Екзоскелети Hypershell — це легкі пристрої вагою до 2 кг / Укрпошта

"Укрпошта" розпочала тестування екзоскелетів Hypershell на своєму логістичному терміналі "Київ-Лівий". Компанія, що має державну частку власності, системно впроваджує сучасні рішення для підвищення ефективності національних сервісів та поліпшення умов праці десятків тисяч співробітників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз "Укрпошти".

Для чого потрібні екзоскелети

Hypershell — це легкі пристрої вагою до 2 кг, які зменшують фізичне навантаження на працівників у середньому на 30%. Вони адаптуються до рухів тіла, підтримують правильну поставу і допомагають уникнути перевтоми під час інтенсивної роботи.

"Основна перевага екзоскелетів – вони легкі (всього 2 кг), але при цьому забирають на себе аж 30% навантаження. Це неабияк полегшує роботу з вантажами", - пояснив гендиректор Ігор Смілянський.

На хабі наразі випробовують дві моделі — X PRO та X Carbon. Команда оцінює, як пристрої впливають на швидкість обробки вантажів та самопочуття працівників після зміни. У разі позитивних результатів практику планують масштабувати на інші сортувальні центри.

Офіційним дистриб’ютором Hypershell в Україні є Robotics Distribution, яка входить до групи компаній DroneUA. Компанія забезпечує локальну доступність технології, інтеграцію під конкретні сценарії та супровід масштабних впроваджень.

Також додамо, що про подібне тестування аналогічних екзоскелетів повідомляла "Нова пошта". Екзоскелети підтримують рух працівників під час повторюваних дій – присідань, підйомів, ходьби, розворотів. Це допомагає зменшити втому та зберігати стабільний темп роботи протягом зміни.

