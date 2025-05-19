Уряд пропонує підвищити штраф за каботажні перевезення іноземних компаній

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій, який передбачає значне посилення відповідальності для іноземних перевізників, що здійснюють незаконні внутрішні перевезення вантажів або пасажирів територією України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Йдеться про так звані каботажні перевезення, коли як завантаження, так і розвантаження товарів або ж перевезення пасажирів відбувається в межах однієї країни іноземним перевізником.

Згідно з чинним законодавством, такі перевезення заборонені без відповідного спеціального дозволу, як для іноземних компаній в Україні, так і для українських перевізників за кордоном.

У разі порушення цієї вимоги на сьогодні передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Однак у новому законопроєкті пропонується збільшити цю суму більш ніж у сім разів — до 120 тисяч гривень.

Як наголошують в уряді, мета ініціативи — захист внутрішнього ринку автоперевезень, запобігання недобросовісній конкуренції та приведення національного законодавства у відповідність до норм, які застосовуються до перевізників третіх країн у Європейському Союзі.

Зокрема, пропонується внести зміни до статті 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про автомобільний транспорт".

За даними уряду, лише у 2024 році було зафіксовано близько 150 випадків незаконних каботажних перевезень. При цьому спостерігається сталий приріст таких порушень протягом останніх трьох років. Очікується, що нові правила посилять контроль і зменшать кількість випадків обходу закону.

Зауважимо, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, відома як "транспортний безвіз", продовжена до 31 грудня 2025 року.