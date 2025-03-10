Уряд відкрив доступ до державних військових технологій для виробників

Кабінет Міністрів затвердив правила передачі конструкторської документації на вітчизняну зброю недержавним підприємствам, щоб прискорити її серійне виробництво. Завдяки цьому виробники зможуть наростити обсяги виробництва та отримати більше замовлень на оборонну продукцію.



Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міноборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику(кам), який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам", - наголосив він.

Міністр додав, що постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За його словами, це рішення дозволить українським оборонним підприємствам повноцінно забезпечувати потреби Збройних Сил в озброєнні та техніці, а також значно збільшити обсяги виробництва вітчизняного озброєння. Як наслідок, виробники зможуть отримати більше державних замовлень і виготовити більше необхідної для оборони продукції.

Міноборони планує трирічні контракти з виробниками зброї

У відомстві зазначили, що у пріоритеті має бути підтримка вітчизняних виробників у забезпеченні армії необхідним озброєнням та технікою. На думку директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати свою роботу, впроваджувати новітні технології та залучати інвестиції.

Закупівельна агенція Міноборони наразі уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Українські захисники отримають сучасну техніку, яка так необхідна на полі бою, зокрема: артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, БМП, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери.

Нагадаємо, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.