В Україні включили до списку сумнівних інвестиційних проєктів дві платформи: деталі

фінансова піраміда
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.

Зазначається, що регулятор продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались,  додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій:

  • "Liber Trade",
  • "xtp LTD".

Наразі список містить 466 проєкти. Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проєкту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

У березні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів компанії "EXT Ltd" та "Universal Group".

Також НКЦПФР виключила ТОВ "Гонзо Інвест" зі списку сумнівних проєктів і видала компанії ліцензію на інвестиційне консультування.

Автор:
Світлана Манько