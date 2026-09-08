В Україні запустили Школу публічно-приватного партнерства: у програмі бере участь 21 громада

Для українських громад запустили Школу публічно-приватного партнерства (ППП). У першому наборі бере участь 21 громада. Програма має допомогти місцевим командам підготувати інвестиційні проєкти у сферах енергонезалежності, водо- і теплопостачання, житлового фонду та інших напрямках.

Як пише Dilo, школу організували агрохолдинг "Кернел" спільно з We build Ukraine та "Зміст. Центр аналізу політики". У компанії наголошують, що Школа публічно-приватного партнерства для громад є першою подібною в Україні.

Навчання триватиме три місяці. Протягом цього часу команди громад працюватимуть із менторами над підготовкою інвестиційних пропозицій, зокрема їх фінансовою та юридичною складовими.

Перед запуском програми "Кернел" провів опитування серед 230 громад. За даними компанії, лише 4% опитаних місцевих рад розбираються в інструментах ППП. Серед основних перешкод для залучення інвестицій учасники опитування називали брак прорахованої фінансової та юридичної документації.

"Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання – допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів", – зазначила директорка БФ "Разом з Kernel" Лілія Марачканець.

Раніше базовий онлайн-курс у межах проєкту пройшли представники 400 громад. Після завершення нинішнього етапу учасники презентуватимуть підготовлені проєкти представникам міжнародних організацій, міністерств та приватним інвесторам.

За інформацією організаторів, відібрані за результатами програми проєкти отримають експертний супровід на етапі підготовки до залучення фінансування.

Організатори також повідомили про плани надалі розширювати програму та залучати до співпраці державні інституції й міжнародних донорів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Кабінет міністрів спростив підготовку невеликих проєктів публічно-приватного партнерства та запровадив єдині підходи до ППП і публічних інвестицій. Для проєктів вартістю до 5,5 млн євро діятиме спрощена процедура підготовки.