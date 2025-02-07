В Україні знижуються оптові ціни на картоплю: які причини

Українським фермерам не вдалося уникнути зниження цін на картоплю. Експерти відзначають, що якщо до цього ціна на картоплю в Україні залишалася відносно стабільною протягом двох тижнів, то вже на поточному тижні багато виробників все ж таки змушені поступатися в ціні.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їх даними, на сьогоднішній день картоплю гарної якості фермери продають по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що на думку учасників ринку, основною причиною перегляду цін на картоплю стало зниження купівельної активності в даному сегменті. Крім того, через тривале зберігання якість пропонованої продукції помітно погіршилася. Тому фермерські господарства при реалізації великих обсягів охоче йдуть на зниження ціни.

Однак, незважаючи на зниження цін, на даний момент ціна на картоплю в Україні в середньому на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.

Хто є найбільшими виробниками картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є:

Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії) — вирощує картоплю на приблизно 2000 га;

агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка — на 500 га;

"ВПК-Агро" — на 500 га.

Вінницька, Житомирська, Львівська та Київська області — основні регіони вирощування овоча в країні.

Раніше повідомлялося, що в Україну завозять більше картоплі з Польщі та Литви. Дефіциту картоплі на ринку немає. Навпаки обсяги продажу у 2024 році на 9% перевищили показники 2023.