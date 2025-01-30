Від 3000 грн до 8 років тюрми: покарання за відсутність доступу до укриттів стане жорсткішим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захист, тобто укриттів, які використовуються цивільними громадянами під час повітряних тривог.

Після трагічних випадків, коли люди не змогли потрапити в укриття під час обстрілів, закон України №4200-IX покликаний запобігти таким ситуаціям у майбутньому, наголосила Олена Шуляк, коментуючи новий закон.

Зокрема, закон зобов’язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них.

"Мета закону – гарантувати, що всі укриття будуть відкритими, облаштованими та готовими до використання в будь-який момент, а посадові особи нестимуть реальну відповідальність за їхній стан", - зазначила Шуляк.

Які штрафи передбачені за порушення вимог щодо утримання укриттів

Порушення закону про доступ і правила експлуатацію укриттів передбачається як адміністративна (КУпАП) Стаття 175-3 КУпАП,так і кримінальна відповідальність. Зокрема:

Порушення вимог щодо утримання та експлуатації укриттів передбачає: штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - тобто від 3 400 до 8 500 грн;

укриттів передбачає: штраф від громадян (НМДГ) - тобто Повторне порушення протягом року: штраф від 500 до 1 000 НМДГ - від 8 500 до 17 000 грн);

протягом року: штраф від 500 до 1 000 НМДГ - Створення перешкод під час перевірок стану укриттів : штраф від 400 до 800 НМДГ - від 6 800 до 13 600 грн.

: штраф від від Повторне порушення протягом року: штраф від 500 до 1 000 НМДГ - від 8 500 до 17 000 грн;

від 8 500 до 17 000 грн; Якщо порушення вимог щодо утримання укриттів призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків - позбавлення волі від 3 до 8 років . Це вже кримінальна відповідальність - стаття 270-2 ККУ.

Як повідомляло раніше Delo.ua, цьогоріч на будівництво укриттів у школах і профтехах передбачено 6,2 млрд грн. Обсяги фінансування залежать від рівня ризику громади та кількості учнів.