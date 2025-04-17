Від початку 2025 року Міноборони передало понад 150 об’єктів нерухомості для потреб ЗСУ

Міноборони активно модернізує інфраструктуру для потреб війська. Відомство вдосконалює системи управління майном. З початку 2025 року на баланс ЗСУ було передано понад 150 об’єктів нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Серед об’єктів нерухомості — приміщення для розміщення нових військових ліцеїв та госпіталів, а також об’єкти, призначені для сил територіальної оборони, командування Сухопутних військ та Головного управління військової служби правопорядку.

Міністерство працює над забезпеченням ЗСУ необхідною інфраструктурою та майном, які необхідні для виконання бойових завдань

"Це включає не лише передачу будівель, але й вдосконалення системи управління майном та процесів примусового відчуження та вилучення майна», — зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Крім того відомство перезапустило систему управління орендою військового майна. За словами генерала, у 2024 році держбюджет отримав понад 81 млн грн надходжень від оренди нерухомості, яка перебуває на балансі міністерства.

Відомство визначило орган, відповідальний за управління процесами примусового відчуження та вилучення майна. Також триває робота над створенням підсистеми управління геопросторовими даними, яка забезпечить автоматизований облік та прозорість у сфері розпорядження військовим майном і земельними ділянками.

Нагадаємо, Україна створює систему контролю якості оборонних закупівель за стандартами НАТО. Буде вдосконалено механізм організації та реалізації заходів контролю якості продукції оборонного призначення, яка закуповується для потреб сектору безпеки й оборони.