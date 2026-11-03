Відомий агрохолдинг виходить на ринок корпоративних облігацій із випуском на $50 млн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск валютних корпоративних облігацій “Кернел-Трейд” на $50 млн. Для одного з найбільших агрохолдингів України це можливість залучити фінансування на внутрішньому ринку, а для інвесторів - новий доларовий інструмент.

Як пише Delo.ua, про це інформує НКЦПФР.

Компанія планує розмістити цінні папери через фондову біржу ПФТС. Залучені кошти спрямують на фінансування операційної діяльності, зокрема закупівлю агропродукції, переробку олійних культур і торговельно-логістичні операції.

Умови випуску облігацій

Загальний обсяг емісії становить $50 млн. Компанія випустить 50 тис. облігацій номінальною вартістю $1000 кожна.

Основні параметри випуску:

Тип облігацій: незабезпечені корпоративні облігації, без застави.

Спосіб розміщення: відкритий продаж на фондовій біржі ПФТС.

Процентна ставка: 5,75% річних протягом перших шести процентних періодів, або приблизно півтора року.

Подальша ставка: визначатиметься наглядовою радою емітента в межах від 2% до 10% річних.

Виплата відсотків: щокварталу.

Погашення: листопад 2029 року.

Відповідно до умов емісії, 60% залучених коштів планують використати на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% - на переробку олійних культур, ще 10% - на торговельні, експортні та логістичні операції.

Що означає випуск для українського ринку капіталу

Валютне фінансування великих українських компаній традиційно залучалося переважно за кордоном - через іноземні банки, єврооблігації та приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу залишався обмеженим джерелом таких ресурсів.

Випуск "Кернел-Трейд" може стати одним із прикладів залучення значного валютного фінансування через український фондовий ринок.

Для бізнесу це додатковий інструмент фінансування поряд із банківськими кредитами та зовнішніми запозиченнями. Для компаній, які отримують валютну виручку, зокрема експортерів, залучення боргу в доларах також дає змогу зменшити валютний дисбаланс між доходами та зобов’язаннями.

Для інвесторів випуск відкриває доступ до нового доларового інструменту на внутрішньому ринку. Водночас його дохідність і ризики залежать від умов емісії та фінансового стану емітента.

Валютні облігації: особливості виплат

Номінальна вартість, процентні виплати та погашення облігацій визначені в доларах США. Водночас фактичний порядок розрахунків залежатиме від валютного законодавства, чинного на момент виплат.

Під час воєнного стану в Україні діють валютні обмеження, встановлені постановою НБУ №18. Національний банк поступово пом’якшує регуляторні вимоги, однак правила можуть змінюватися.

Умови виплат за облігаціями з урахуванням валютного регулювання визначені в проспекті емісії.

Які ризики варто враховувати інвесторам

Облігації "Кернел-Трейд" є незабезпеченими, тому інвестори не отримують додаткової застави у разі невиконання емітентом своїх зобов’язань.

Серед основних ризиків випуску:

Кредитний ризик: компанія може не виконати зобов’язання щодо виплати відсотків або погашення облігацій.

Процентний ризик: після перших шести періодів ставка змінюватиметься в межах, визначених умовами емісії.

Ризик ліквідності: продаж облігацій до дати погашення може бути ускладнений через недостатній попит на вторинному ринку.

Валютно-регуляторний ризик: порядок і можливість здійснення виплат у доларах залежатимуть від чинних валютних обмежень.

Реєстрація випуску НКЦПФР підтверджує відповідність поданих документів вимогам законодавства та розкриття передбаченої інформації. Водночас вона не є гарантією дохідності або рекомендацією щодо придбання цінних паперів.

Перед ухваленням інвестиційного рішення потенційним інвесторам варто ознайомитися з проспектом емісії та оцінити фінансові й регуляторні ризики.

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Холдинг має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. шт. Його потужності з переробки насіння соняшнику становлять 4 млн тонн на рік.