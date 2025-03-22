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Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1123-ту добу повномасштабної війни становлять 902 010 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 902010 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10403 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
- артилерійських систем – 24944 (+96) од,
- РСЗВ – 1327 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3782 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.
- 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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