Як підготувати iPhone до роботи на кілька років

Банківські картки на iPhone додають тільки після встановлення коду-пароля та Face ID / Comfy

Новий смартфон служить довше, коли його налаштовують не поспіхом, а за простим порядком. Якщо потрібно купити Айфон для роботи, навчання й оплати в дорозі, перші дії мають закрити безпеку, копію даних і захист корпуса. Тоді пристрій не доведеться переналаштовувати за тиждень.

Резервна копія, паролі та платіжні картки

Першим ділом перевіряють Apple ID, пароль, резервну пошту й номер телефону для відновлення доступу. Без цього складно повернути фото, нотатки, підписки та покупки. Якщо попередній смартфон ще працює, з нього зручно перенести ключові дані напряму.

Банківські картки додають тільки після встановлення коду-пароля та Face ID. Далі відкривають застосунки банків, пошту, календар і робочі чати. Так видно, де потрібна повторна авторизація, а де дані підтягнулися автоматично.

Після базового запуску варто вимкнути зайві сповіщення. Дзвінки, банк, пошта й робочі сервіси залишають активними, а рекламні повідомлення прибирають одразу. Це зменшує шум і допомагає швидше звикнути до нового пристрою.

Чохол, скло і зарядка після покупки

Фізичний захист краще підготувати в перший день, поки корпус і дисплей без подряпин. Чохол має не заважати кнопкам, камері й MagSafe, а скло повинно рівно лягати по краях. Зарядний блок підбирають за потужністю, яку підтримує модель.

Після покупки перевіряють не тільки зовнішній вигляд, а й дрібниці, які впливають на щоденну зручність. Якщо пропустити їх, телефон може швидше грітися, ковзати в руці або втрачати заряд у непотрібний момент. Для старту вистачить такого:

  • увімкнути резервне копіювання iCloud або локальну копію на комп'ютері;
  • додати Face ID для звичайного положення телефона в руці;
  • перевірити роботу Apple Pay після додавання картки;
  • наклеїти скло до появи перших подряпин;
  • взяти кабель без люфту в роз'ємі;
  • залишити вільне місце для оновлень і фото.

Коли ці речі закриті, смартфон готовий до нормального навантаження. Далі можна спокійно переносити фотоархів, документи, музику й програми, не ризикуючи втратити доступи.

Окремо варто перевірити пам'ять перед перенесенням великої галереї. Якщо місця мало, спочатку переносять контакти, нотатки, банк і робочі сервіси, а фотоархів додають після чистки. Такий порядок не зупиняє запуск телефона через важкі відео.

Для дитини або старших родичів корисно одразу винести на головний екран дзвінки, повідомлення, камеру й карту. Зайві програми краще прибрати з першої сторінки, щоб людина не плуталася під час звичайних дій.

На comfy.ua зручно звірити покоління iPhone, доступний обсяг пам'яті та потрібні аксесуари, а потім перейти до налаштування без поспіху. Добре підготовлений телефон менше відволікає, довше тримає заряд і швидше повертає користувача до звичних справ.