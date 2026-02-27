Як підготуватися до УЗД черевної порожнини?

УЗД черевної порожнини — це безболісне й безпечне медичне обстеження, яке дозволяє лікарю побачити стан внутрішніх органів живота за допомогою ультразвукових хвиль. Це дослідження часто призначають при болях у животі, здутті, печії чи підозрі на захворювання печінки, нирок, підшлункової залози або жовчовивідних шляхів. Воно також використовується для контролю вже відомих станів і для уточнення діагнозу після аналізів чи скарг пацієнта.

Чому важлива правильна підготовка до обстеження?

Головна умова якісного УЗД — відсутність надлишкового газоутворення в кишківнику. Повітря ускладнює проходження ультразвукових хвиль і може спотворити результати. Саме тому лікарі радять дотримуватися певних правил за 1–2 дні до процедури.

Що можна їсти перед УЗД черевної порожнини?

За 2–3 дні до обстеження бажано виключити продукти, що викликають здуття: бобові, капусту, чорний хліб, солодощі, газовані напої, молоко. Раціон має бути легким та простим.

Рекомендуються:

відварене або запечене нежирне м’ясо,

каші на воді,

нежирна риба,

варені яйця (не більше одного на день),

твердий сир у невеликій кількості.

Більшість клінік в Україні та світі радять не їсти принаймні 6–8 годин перед УЗД. Це стандартна вимога, яка допомагає уникнути газових перешкод і робить огляд більш точним.

Чи можна пити воду перед УЗД?

У більшості випадків невелику кількість негазованої води можна випити, особливо якщо процедура призначена на ранкові години або поєднується з дослідженням нирок чи сечового міхура. Вода не заважає діагностиці, а інколи її просять випити для кращої візуалізації певних структур. Але пити інші напої (чай, каву, соки, молоко) перед дослідженням не рекомендується.

Прийом постійних ліків зазвичай не скасовують, але про них потрібно повідомити лікаря заздалегідь.

Як проходить процедура?

Обстеження триває приблизно 20–30 хвилин. У кабінеті УЗД вас попросять лягти на кушетку на спину, потім лікар наносить на живіт спеціальний гель і проводить датчиком по шкірі. Іноді спеціаліст буде злегка натискати на живіт — це може викликати короткочасний дискомфорт, якщо є болісні ділянки, але процедура загалом безпечна і не несе ризиків.

Після завершення УЗД можна одразу повернутися до звичного способу життя. Результати зазвичай видають у день обстеження або повідомляють під час консультації.

Що показує УЗД?

Дослідження допомагає виявити:

камені в жовчному міхурі чи нирках;

ознаки запалення (наприклад, холецистит);

захворювання печінки;

новоутворення;

розширення черевної аорти.

Якщо патологій не виявлено, додаткові обстеження зазвичай не потрібні. У разі виявлення змін лікар визначає подальшу тактику — спостереження, медикаментозне лікування або направлення до вузького спеціаліста.

Правильна підготовка до УЗД черевної порожнини — це нескладно, але дуже важливо для достовірних результатів. Дотримання порад щодо дієти, проміжків без їжі і правильного пиття допоможе вашому лікарю отримати максимально чітку картину вашого здоров’я.

Матеріал має інформаційний характер і не замінює консультацію лікаря.