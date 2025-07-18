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За перше півріччя борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку зріс до 38,3 млрд грн: що відомо

Укренерго
Борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку зріс на 10%. Фото: Всеукраїнська енергетична асамблея

За перше півріччя 2025 року заборгованість перед Національної енергетичної компанії "Укренерго" на балансуючому ринку зросла на 10% — до 38,3 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт консалтингової компанії ExPro.

Водночас, борг "Укренерго", як свідчать дані, оприлюднені системним оператором,  перед учасниками балансуючого ринку за шість місяців поточного року скоротився на 11% - до 14,9 млн грн.

За розрахунками консалтингової компанії, пік заборгованості перед "Укренерго" на балансуючому ринку був у травні, 38,5 млрд грн. Протягом останніх кількох місяців показник стабільно тримається на рівні вище 38 млрд грн.

Фото 2 — За перше півріччя борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку зріс до 38,3 млрд грн: що відомо

Варто зауважити, що із  січня борг компанії стабільно знижувався до квітня, до 13,7 млрд грн. Згодом показник знову почав зростати.

Довідково

НЕК "Укренерго" — оператор системи передачі України, який є членом ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

Нагадаємо, у травні борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за "зелену" енергію зменшився до 15 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук