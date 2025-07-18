За перше півріччя борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку зріс до 38,3 млрд грн: що відомо

За перше півріччя 2025 року заборгованість перед Національної енергетичної компанії "Укренерго" на балансуючому ринку зросла на 10% — до 38,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт консалтингової компанії ExPro.

Водночас, борг "Укренерго", як свідчать дані, оприлюднені системним оператором, перед учасниками балансуючого ринку за шість місяців поточного року скоротився на 11% - до 14,9 млн грн.

За розрахунками консалтингової компанії, пік заборгованості перед "Укренерго" на балансуючому ринку був у травні, 38,5 млрд грн. Протягом останніх кількох місяців показник стабільно тримається на рівні вище 38 млрд грн.

Варто зауважити, що із січня борг компанії стабільно знижувався до квітня, до 13,7 млрд грн. Згодом показник знову почав зростати.

Довідково

НЕК "Укренерго" — оператор системи передачі України, який є членом ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

Нагадаємо, у травні борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за "зелену" енергію зменшився до 15 млрд гривень.