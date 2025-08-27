Заклики перевіряти репутацію співзасновника monobank Гороховського можуть бути спробою тиску на НБУ – експерт

Публічні заклики до Національного банку України провести оцінку ділової репутації співзасновника monobank Олега Гороховського, на думку економічного експерта Бориса Кушнірука, виглядають сумнівними з юридичної точки зору та більше нагадують піар-кампанію проти нього, пише агентство "Українські новини".

Кушнірук зазначає, що згадка про ПриватБанк та рішення Високого суду Лондона в цих закидах стала лише "зручним приводом".

За словами економічного експерта, порядок та випадки оцінки ділової репутації чітко визначені нормативними актами, зокрема постановою НБУ №149 від 22 грудня 2018 року "Про затвердження Положення про ліцензування банків". Така процедура застосовується лише у визначених законом випадках – під час погодження статуту нового банку, набуття істотної участі, зміни власників або призначення керівників.

"Пан Гороховський є інвестором-засновником проєкту monobank. Водночас він не є акціонером Універсалбанку та не входить до складу його органів управління. Тому, зрозуміло, він не може входити до переліку осіб, які потребують оцінки ділової репутації саме з точки зору правової процедури", – пояснив Кушнірук.

Він також звернув увагу, що прихильники ідеї перевірки репутації Гороховського як аргумент часто наводять випадок із ексбанкіром Денисом Горбуненком та банком "Січ". У жовтні 2019 року НБУ визнав, що банкір має вирішальний вплив на управління та діяльність банку, і визначив його власником істотної участі. Проте вже у червні 2020-го, тобто через вісім місяців, регулятор скасував це рішення. При цьому питання оцінки ділової репутації тоді взагалі не порушувалося.

"Цей приклад як аргумент на користь проведення перевірки ділової репутації в ситуації з паном Гороховським видається недоречним і може трактуватися як спроба тиску на керівництво Нацбанку", – зазначив експерт.

Кушнірук також навів інші приклади з банківського сектору. Зокрема, він згадав історію колишньої першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. У 2013 році вона обіймала посаду заступниці голови правління Платинум Банку, а з 2014-го до червня 2015 року виконувала обов’язки голови правління. Втім, у січні 2017 року банк було визнано неплатоспроможним.

"Однак це не завадило пані Рожковій працювати в Нацбанку на керівних посадах, зокрема й на посаді першої заступниці голови НБУ з 2018 до серпня 2025 року. Це при ще одній пікантній деталі, пов'язаній з тим, що у 2023 році Верховний суд визнав законними позови щодо стягнення з Катерини Рожкової та ще дев'яти топменеджерів Платинум Банку суммарно 1,48 млрд грн", – нагадав він.

Крім того, за його словами, варто згадати приклад з націоналізацією Укргазбанку, яка не стала перешкодою для колишніх акціонерів та керівників цього банку займати високі державні посади. Один із них навіть увійшов до складу Ради НБУ.

Нагадаємо, нещодавно Високий суд Лондона оприлюднив рішення у справі за позовом ПриватБанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У матеріалах згадується також ім’я Олега Гороховського в контексті його роботи в банку. Після цього низка експертів почала закликати НБУ до перевірки його ділової репутації та визначення можливого впливу на банк.