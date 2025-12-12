Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 15-21 грудня 2025

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 15-21 грудня 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней залишатиметься на рівні 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни до початку жовтня були стабільними протягом 1,5 місяця й трималися в межах 97-100+ грн за кілограм. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йшлося, що баланс попиту й пропозиції забезпечував відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Тоді допускалося незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння очікувалося обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (79,36 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,80 євро/кг (39,68 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,57 злотий/кг (53,38 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00-6,00 злотих/кг (46,72-70,08 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,63 (-5%) €/кг у ЄС;

1,75 (-0%) €/кг у Бразилії;

1,37 (-3%) €/кг у США;

1,29 (-1%) €/кг у Канаді.

Усі ціни вказані за забійну вагу.

Показники свідчать про аналогічні тенденції на ключових світових ринках. Водночас європейський та американський ринки зазнають більш відчутного падіння, ніж канадський, тоді як латиноамериканський демонструє стабільність.

