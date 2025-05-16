Завершено аукціон з управління фармацевтичного дистриб’ютора з російським капіталом: АРМА перевіряє учасників

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило аукціон на Prozorro з відбору управителя 24% частки ТОВ “Вента ЛТД” - одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів України, раніше що належав російським власникам. Наразі триває перевірка учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Завершився аукціон "Вента ЛТД"

АРМА почало детальну перевірку всіх учасників аукціону, щоб переконатися у відповідності їх документів вимогам тендерної документації та відсутності зв’язків із колишніми власниками або Російською Федерацією.

Головним завданням є недопущення до управління активом осіб, пов’язаних з країною-агресором, з метою забезпечення ефективного управління російським активом на користь України.

Що відомо про актив

Російська частка в ТОВ "Вента ЛТД" була арештована у рамках кримінального провадження, пов’язаного з розтратою майна, ухиленням від сплати податків, відмиванням коштів та колабораціонізмом. За даними слідства, керівники компанії підтримували зв’язки з Росією і могли фінансувати агресора.

Після призначення нового управителя цей актив почне працювати на користь України, приносячи прибуток до державного бюджету.

Таким чином, ресурси, що раніше діяли на користь країни-агресора, тепер сприятимуть економічній стійкості України у складних воєнних умовах.

Нагадаємо, палац “Жовтневий” у центрі Києва знову виставлено на конкурс з управління — АРМА оголосило повторний відбір управителя. Актив доступний на платформі Prozorro, а заявки приймаються до 26 травня 2025 року.

Це вже не перший конкурс на управління “Жовтневим”, який є одним із знакових культурних об’єктів столиці.