ЗСУ отримали нові мобільні зарядні станції українського виробництва: характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України мобільні зарядні станції Titanium. Вітчизняна розробка забезпечує швидку й безпечну зарядку різноманітної військової електроніки.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Портативні зарядні станції Titanium

Портативні зарядні станції Titanium — це військові павербанки, спеціально розроблені для роботи в жорстких польових умовах.

Завдяки міцному ударостійкому корпусу та захищеному кейсу для транспортування, вони надійно витримують фізичні навантаження, поїздки бездоріжжям, високу вологість і температурні перепади.

Вбудовані системи безпеки запобігають перевантаженню, короткому замиканню, займанням, вибухам чи оплавленню під час використання.

Літій-залізо-фосфатні батареї станцій Titanium гарантують тривалий період використання станції без втрати ємності – до 4 000 циклів.

Моделі 1 500, 2 500 і 5 500 мають ємність 1.5, 2.5 та 5.5 кВт відповідно.

Станції мають різні порти зарядки, оснащені швидкісними інверторами потужністю 3 кВт, що продукують правильну синусоїду струму. Також мають можливість приєднання додаткових акумуляторів для збільшення ємності.

Зарядні станції Titanium використовуються для зарядки акумуляторів засобів зв’язку, БПАКів, БпЛА, НРК, автомобільної техніки, а також можуть забезпечувати живлення для іншої електроніки, що працює від мережі 220 В.

Вага станції коливається від 21 до 60 кг, що дозволяє її транспортувати як одному піхотинцю, так і за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.