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Акція "Злови баригу" набирає обертів. Що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої

Акція "Злови баригу" набирає обертів. Що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої

Зірки естради, захисники України з фронту почали активно коментувати акцію "Злови баригу", повідомляє видання "Телеграф". Вона стартує вже за кілька тижнів по всій країні. Як тільки все почнеться, кожен зможе отримати в рамках акції щедру грошову винагороду у доларах. Відразу після того, як допоможе викрити торговця небезпечними препаратами чи розповсюджувача.

Співачка Ірина Федишин заявила, що акцію підтримує та вважає саме такий спосіб, як контроль суспільства, зможе допомогти у перемозі над злочинним бізнесом. "Ніколи з цим не стикалася, але знаю, що це велика біда. Фінал - це смерть людини", - розповіла співачка в інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському.

Фото 2 — Акція "Злови баригу" набирає обертів. Що говорять про "полювання" на розповсюджувачів зірки та герої

Кого із близьких втратила через наркотики, розповіла народна артистка України Наталія Могилевська. Для дилерів популярні артисти – це мета номер один, впевнена вона. Загибель людей від залежності співачка спостерігала у ближньому колі та запевняє – лише одиницям вдалося перемогти у цій боротьбі.

І" навіть зі мною пробували таке робити. Акція, анонсована блогером Стасом Домбровським,   так блискавично розлетілася не лише соцмережами, а навіть маршрутками, саме тому що проблема боротьби з незаконною торгівлею препаратами, близька багатьом", - упевнена Могилевська.

Чим ще поділилася Наталія Могилевська та як оцінила перспективи акції – в інтерв'ю Домбровському. Він уже записав цілу серію розмов з Іриною Федишин, Златою Огневич, бійцями підрозділів, які зараз захищають Україну, - Давидом " Хіміком " та Данилом " Моджахедом " .

"Це дуже крута акція! Співачка Злата Огневич зізналася, що у її батьківщині, у маленькому містечку біля моря з про "баригами" були знайомі багато. Чи були в її оточенні наркомани, чи варто підтримувати акцію "Піймай баригу", Огневич також обговорювала з блогером Домбровським. Все суспільство артистка закликала не бути байдужим.

Про що ще розповіли зірки та герої, чим поділилися з Домбровським, і як тема наркотиків розкривається на фронті, про все це можна дізнатися вже дуже скоро. Блогер підготував ролик і планує й надалі стежити за реакцією суспільства. Попереду новий матеріал із зірками та лідерами думок. Сама акція стартує у середині квітня.