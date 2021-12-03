Дело о создании Семенченко НВФ и обстреле телеканала "112 Украина" ушло в суд

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам создания, руководства и участия в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Как отмечается в сообщении ОГП, среди них бывший депутат Верховной Рады, под которым подразумевается бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко, в парламенте представлявший партию "Самопомощь".

Расследованием установлено, что с начала 2018 года на территории Киева и Киевской области под его руководством действовало НВФ, располагавшее тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники формирования постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей.

Также установлено, что руководитель НВФ организовал, а его участники в июле 2019 года совершили террористический акт – выстрел из противотанкового гранатомета по зданию телеканала "112 Украина" в Киеве. Сейчас он, как известно, прекратил существование вследствие указа президента Владимира Зеленского о введении против него санкций.

Кроме того, один из учредителей этого формирования входил в состав организованной группы, осуществившей контрабанду товаров военного назначения сомнительного качества и комплектации для последующей их реализации предприятиям оборонного сектора по завышенным ценам и с нарушением установленных процедур закупки.

Обвиняемым инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, а также нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (части 2 и 3 статьи 260, часть 2 статьи 258, часть 1 статьи 263 и часть 2 статьи 333 Уголовного кодекса).

Уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования были направлены в суд ранее. О расследовании же в отношении нынешней девятки обвиняемых было объявлено еще 29 сентября.

Напомним, что Служба безопасности Украины в марте заявила, что подозревает Семенченко в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Известно, что еще одним подозреваемым по делу является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день его отправили под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

В мае же спецслужба заявила, что подозревает Семенченко и в организации обстрела канала "112 Украина" из гранатомета. Из дальнейших сообщений следовало, что этот эпизод объединили с делом о деятельности частной военной компании.

Сам экс-нардеп почти все время за последние восемь месяцев провел под арестом и был лишь на 12 дней отпущен домой. В последний раз ему продлили арест на стандартные два месяца 8 ноября.