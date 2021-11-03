Жену Семена Семенченко подозревают в краже денег из фонда батальона "Донбасс"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки, которая подозревается в хищении средств со счетов Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Как сообщает пресс-центр СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снятие наличных.

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Деньги она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. По данным СБУ, следствие задокументировало факт присвоения и растраты более 150 тысяч грн.

"Все это из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона", — говорится в сообщении.

Женщине объявлено о подозрении по статье о краже (часть 3 статьи 185 УК Украины).

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились сотрудниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о супруге бывшего командира добровольческого батальона "Донбасс", экс-народного депутата Семена Семенченко — Наталье Музыке.

Напомним, в конце сентября Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного производства в отношении девяти лиц, включая бывшего депутата Верховной Рады от "Самопомощи" и бывшего руководителя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко (Константина Гришина).

Расследование установило, что с 2018 года на территории Киева и Киевской области под его руководством действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование.

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В конце марта Печерский районный суд арестовал Семенченко на два месяца. Впоследствии его отправили под домашний арест, однако 26 июля суд сменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на арест.

После этого Семенченко объявил голодовку в знак протеста против перевода его обратно в СИЗО. В начале сентября экс-нардепу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

При этом всего лишь за 12 дней до этого тот же суд решил отпустить экс-командира "Донбасса" домой. В знак протеста против возвращения в СИЗО экс-нардеп тогда объявил о голодовке.

СБУ в марте объявила, что подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Известно, что еще одним подозреваемым по делу является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день его отправили под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

Помимо этого, в рамках другого дела Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года. Из последней информации правоохранителей следует, что эти дела объединили в одно.