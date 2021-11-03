Общество 1 час назад

Жену Семена Семенченко подозревают в краже денег из фонда батальона "Донбасс"

Деньги женщина тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки, которая подозревается в хищении средств со счетов Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Как сообщает пресс-центр СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снятие наличных.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Деньги она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. По данным СБУ, следствие задокументировало факт присвоения и растраты более 150 тысяч грн.

"Все это из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона", — говорится в сообщении.

Читайте также:
СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко: его отправили под домашний арест

Женщине объявлено о подозрении по статье о краже (часть 3 статьи 185 УК Украины).

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились сотрудниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о супруге бывшего командира добровольческого батальона "Донбасс", экс-народного депутата Семена Семенченко — Наталье Музыке.

Напомним, в конце сентября Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного производства в отношении девяти лиц, включая бывшего депутата Верховной Рады от "Самопомощи" и бывшего руководителя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко (Константина Гришина).

Расследование установило, что с 2018 года на территории Киева и Киевской области под его руководством действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование.

Читайте также:
Начальник "Штаба Блокады " опроверг озвученные Семенченко планы национализировать Бурштынскую ТЭС

В конце марта Печерский районный суд арестовал Семенченко на два месяца. Впоследствии его отправили под домашний арест, однако 26 июля суд сменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на арест.

После этого Семенченко объявил голодовку в знак протеста против перевода его обратно в СИЗО. В начале сентября экс-нардепу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. 

При этом всего лишь за 12 дней до этого тот же суд решил отпустить экс-командира "Донбасса" домой. В знак протеста против возвращения в СИЗО экс-нардеп тогда объявил о голодовке.

СБУ в марте объявила, что подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Известно, что еще одним подозреваемым по делу является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день его отправили под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

Помимо этого, в рамках другого дела Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года. Из последней информации правоохранителей следует, что эти дела объединили в одно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАБУ и СБУ проводят обыски в доме Любченко по делу о "скрутках" НДС
НАБУ и СБУ проводят обыски в доме Любченко по делу о "скрутках" НДС
На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн
На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн
"Укргидроэнерго" обыскали по делу о воровстве на Днестровской ГАЭС: сумма выросла втрое
"Укргидроэнерго" обыскали по делу о воровстве на Днестровской ГАЭС: сумма выросла втрое
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газ в Украине теперь считают в киловатт-часах: как будет меняться цена для украинцев

  3. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  4. "Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

  5. Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...