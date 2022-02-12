Две партии требуют от спикера Верховной Рады немедленно созвать внеочередное заседание

Партии "Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Фракции "Евросолидарность" и "Голос" предлагают немедленно в субботу собрать "чрезвычайное" заседание Верховной Рады.

"Только что закончилась встреча нас как руководства двух политических партий и фракций в парламенте с председателем Верховной Рады, которая состоялась по нашей инициативе. Мы подчеркнули, что сегодня в этой ситуации, когда эвакуируются посольства, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, в том числе с планами оцепления наших войск, мы считаем преступным любое бездействие", – заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он также обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу.

"Провести заседание согласительного совета, подготовиться к заседанию Верховной Рады, которое мы предлагаем провести сегодня. Вооружить украинцев абсолютно четким тщательным планом наших дальнейших действий. Обратиться и к премьер-министру, и к правительству, и к Зеленскому принять участие в этом заседании. Заседание должно носить закрытый характер. Провести и разработать коммуникационную стратегию для того, чтобы проинформировать общество о дальнейших действиях власти для защиты людей", – сказал Порошенко.

Он также потребовал от Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций. Кроме того, Порошенко готов предоставить Зеленскому план защиты Украины.

При этом он призвал не паниковать. "Украина способна дать отпор. А наши решительные и эффективные действия будут способствовать остановке агрессора так, как мы это сделали в 2014", – убежден пятый президент.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Важно заметить, что, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, такая волна сообщений о масштабном военном конфликте уже привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.