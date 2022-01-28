ЕС и США ищут альтернативы поставкам газа в ЕС из России на случай ее вторжения в Украину

Европейский союз и США ищут альтернативы поставкам газа в страны ЕС из России на случай их перебоев в результате гипотетического масштабного вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джозефа Байдена.

"США и ЕС совместно работают над обеспечением длительных, достаточных и своевременных поставок природного газа в ЕС из различных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего российского вторжения в Украину", - сказано в нем.

Как отмечается в документе, стороны привержены обеспечению энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии.

Кроме того, они разделяют цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС.

"Обязательства ЕС и США по достижению целей Парижского соглашения посредством чистой энергии, в частности возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и технологий, открывают путь к энергетической безопасности и снижению зависимости от ископаемого топлива. Нынешние вызовы европейской безопасности подчеркивают нашу приверженность ускорению и тщательному управлению переходом от ископаемого топлива к чистой энергии", - указано также в заявлении.

Европейская комиссия намерена активизировать работу с государствами-членами по обеспечению безопасности поставок на прозрачных и конкурентных газовых рынках таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям в сфере климата и достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

"Хотя этот процесс усиливается в течение этого критического десятилетия, мы полны решимости тесно сотрудничать, чтобы преодолеть сегодняшние проблемы, связанные с надежностью поставок и высокими ценами на рынках энергоресурсов", - заявили Байден и фон дер Ляйен.

Стороны обязуются активизировать стратегическое энергетическое сотрудничество для обеспечения безопасности поставок и намерены работать вместе, чтобы обеспечить надежное и доступное энергоснабжение для граждан и предприятий в ЕС "и соседних странах".

"США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС. Мы сотрудничаем с правительствами и операторами рынка по поставке дополнительных объемов природного газа в Европу из различных источников по всему миру. СПГ в краткосрочной перспективе может повысить безопасность поставок, в то время как мы продолжаем обеспечивать переход к нулевым выбросам", - говорится в документе.

Евросоюз и США намерены работать в тесном сотрудничестве со странами-членами ЕС над поставками сжиженного газа на случай непредвиденных обстоятельств.

"Мы также обменяемся мнениями о роли хранилищ в обеспечении безопасности поставок. В более широком смысле мы призываем все основные страны-производители энергии присоединиться к нам в обеспечении стабильности и хорошего снабжения мировых энергетических рынков", - сказано в заявлении.