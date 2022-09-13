Філатов і бізнес-партнери Корбана не підписали петицію про повернення йому громадянства - блогер

У списку підписантів немає міського голови Дніпра та інших бізнесменів і політиків, яких вважають близькими до Корбана, – розповів дніпровський блогер Олександр Слободенюк.

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Мер Дніпра Борис Філатов та інші бізнес-партнери Геннадія Корбана не поставили свої підписи під петицією з вимогою повернути йому громадянство. На цю деталь звернув увагу Слободенюк.

"Партнер Корбана з розграбування міста Гуфман (Геннадій Гуфман – перший заступник голови Дніпропетровської облради, депутат від "ОПЗЖ", – ред.) – не підписав. Вірний соратник Корбана Вілкул (Олександр – ред.) – не підписав, – йдеться у пості Слободенюка у Facebook. – А найсмішніше – петицію не підписав навіть Філатов".

Блогер зауважив, що звернення не підтримали й інші публічні особи, які раніше виступали на захист Корбана. Слободенюк додав, що 25 тисяч підписів під петицією збирали понад місяць. Це при тому, що підписувати звернення, за даними блогера, примушували вчителів, медиків та інших бюджетників.

"Я вдячний типу, який придумав цю петицію створити. Завдяки йому тепер кожен може пересвідчитися, що Корбан – ніхто", – написав Олександр Слободенюк.

З повним списком підписантів петиції можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, петицію до президента Володимира Зеленського з вимогою повернути громадянство Геннадію Корбану зареєстрували 12 серпня. Днями вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Підписувати звернення у своєму Facebook закликав мер Дніпра Борис Філатов. Згодом у ЗМІ та соцмережах з'явилися звинувачення у використанні адмінресурсу задля збирання підписів, стверджували, щоставити голоси під петицією примушували працівників комунальних підприємств міста.