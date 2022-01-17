Газеты и журналы обязали перейти на украинский язык. Какие штрафы грозят изданиям и почему их пока рано бояться?

Печатные СМИ с 16 января перешли на государственный язык — заработала статья языкового закона, по которой у каждого всеукраинского или регионального издания обязана быть украинская версия. В общей сложности изменения коснулись трех сотен газет и журналов. Некоторые совсем не рады переменам, а есть те, кто и вовсе считает, что теперь целые редакции уничтожат штрафами.

Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Наталья Лошакова выяснили, почему издательствам штрафов пока рано бояться, как к изменениям готовились представители рынка и какой итог работы предыдущих статей языкового закона.

Закон о языке вступил в силу 16 июля 2019 года, но многие его статьи отложили на различные сроки: на шесть месяцев, на два года, на пять лет. Внешнее независимое оценивание, например, полностью на украинский язык перейдет только с 1 января 2030 года.

Для норм, регулирующих работу СМИ, тоже установили различный дедлайн. Интернет-ресурсы запустить украиноязычную версию обязаны с 16 июля 2022 года. Для местных печатных изданий аналогичная норма заработает 16 июля 2024 года. Для всеукраинских, а также региональных газет и журналов ключевой датой стало 16 января 2022 года. Как отмечает уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь, изменение коснулось 217 газет и 107 журналов.

Главный редактор еженедельной газеты "Украина-Центр" Ефим Мармер о новых нормах отзывается трагически, называя их не иначе как "плохими новостями". Свою позицию он аргументирует тем, что "в наших окопах восточного фронта русский звучит не реже украинского". Он до последнего надеялся, что президент Владимир Зеленский или руководство Верховной Рады заблокируют требование и изменят закон, который "несет крайне неудачные опции".

"Нам разрешили печататься на русском при условии выхода аналогичного тиража на украинском. Нет проблем, печатайте два тиража на здоровье. Я представляю, как радостно потирали ручонки авторы закона, понимая, что выполнить это требование невозможно в принципе", — отмечает Мармер.

Противоположную позицию высказал главный редактор журнала "Фокус" Алексей Газубей, который в целом спокойно отнесся к изменениям. Он ожидает "определенное неприятие" со стороны читателей, но объясняет: редакцию серьезно усилили для перехода на украинский язык.

Сотрудники журнала рассказали корреспондентам Delo.ua, что внутри коллектива требование закона восприняли спокойно: большинство журналистов пишут на украинском, а реклама в издании уже давно выходит на государственном языке.

"Да и некоторые статьи выпускались на украинском еще до этого. Те же интервью, например. Часть журналистов даже рада. Многие комментарии они берут на украинском языке, и теперь их не нужно переводить для текста. Единственное изменение — штат усилили дополнительным литредактором-переводчиком для тех журналистов, которым сложно писать на украинском. В целом мы даже в офисе пытаемся перейти на разговорный украинский, чтобы было легче адаптироваться", — рассказал нам один из сотрудников журнала.

В своей колонке главного редактора Ефим Мармем задается вопросом: реально ли не исполнять норму закона? По его мнению, повоевать с властью можно: пройти все судебные инстанции, выйти на Европейский суд по правам человека и через несколько лет выиграть дело. Однако он убежден, что за это время редакцию просто уничтожат штрафами.

Наказание действительно предусмотрено. Закон о языке расширяет 188 статью Кодекса Украины об административных правонарушениях несколькими нормами. В частности, за первое нарушение в сфере печатных СМИ придется заплатить от 6800 до 8500 грн. При повторном нарушении штраф составит от 8500 до 11 900 грн.

Но на практике ситуация для тех, кто сейчас не успеет перевести издание на украинский язык, не так плачевна. Во-первых, штрафы за неукраинские печатные СМИ появятся в украинском законодательстве только 16 июля 2022 года. Во-вторых, за год по уже действующим статьям языкового закона так никого и не оштрафовали.

Напомним, 16 января 2021 года вступила в силу 30 статья, по которой поставщики услуг должны коммуницировать исключительно на государственном языке. Нововведение касалось магазинов, кафе, банков и других заведений. Тарас Креминь в комментарии корреспонденту Delo.ua рассказал, что за первый месяц 2021 года ему поступило 605 обращений, а всего за год — 3574 обращения. Однако жаловались люди не только на сферу обслуживания. Например, 393 жалобы касались языка рекламы.

"Еще 1044 обращения касаются признаков отсутствия украинской версии в интернет-магазинах или на веб-сайтах. За год мы начали 178 мероприятий по госконтролю, из которых закрыто 138. Это значит, что первый факт нарушения мы доказали. По этим субъектам не было второго факта нарушения на протяжении года, и, соответственно, не проводились мероприятия по госконтролю. Мы не составляли протокол и не накладывали штрафы. По 100% нарушителей, с которыми мы сотрудничали, было полное исправление ситуации. Из-за этого мы и не накладывали штраф. Это может удивлять, что мы такие добрые, но, с другой стороны, это такая ситуация", — объяснил языковой омбудсмен.

Рассказал Креминь и о том, что жалобы на сферу услуг поступают по-разному. В 2021-м Украина долгое время находилась в "красной" зоне и многие объекты не работали, поэтому украинцы чаще жаловались на отсутствие украинской версии интернет-магазинов при заказе продуктов питания. Что же касается кофеен и ресторанов, то по количеству обращений по этим объектам легко определить, когда страна уходила в "красную" зону.

"Например, в январе прошлого года было больше всего обращений — 139, в феврале — 72, в марте — 38, когда была "красная" зона. В апреле частично начали открываться заведения общественного питания — было 62 обращения, в мае — 58. Летом количество жалоб выросло: июнь — 62, июль — 96, август — 80. Потом в конце года произошел спад. По интернет-магазинам аналогичная ситуация. Когда в начале года люди были на самоизоляции, то в январе мы зафиксировали 299 обращений, в феврале — 83, в марте — 64, в апреле и мае — по 57. Летом пошел спад", — подытожил Креминь.

Вопреки лояльности ответственного органа и отсрочке статьи о штрафах, скандалы с языком обслуживания в Украине происходят регулярно. Например, одна из историй случилась в декабре 2021 года, когда сотрудник одного из ресторанов итальянской кухни в Виннице обслужил посетительницу на русском языке. Когда она попросила его перейти на государственный — вовсе ушел, аргументируя свое общение на русском "конституционным правом".

Аналогичная ситуация произошла уже в этом году в одном из магазинов Львова. Услышав за прилавком русскую речь, адвокат Максим Васильев спросил, с каких пор во Львове обслуживают на языке государства-агрессора. Продавец ответила, что ничего плохого в этом нет, она сама из Киева, но если мужчине принципиально, то может перейти на украинский язык. Приехавшая полиция решать проблему не стала и объяснила адвокату: на государственном языке обязаны общаться только в государственных органах.

О результатах выполнения языкового закона в части печатных СМИ можно будет говорить только через какое-то время, когда вновь отчитается уполномоченный. Пока же можно сказать, что большинство изданий примут новые правила игры и будут выпускать тираж на украинском языке. Остальных через полгода ждут штрафы. Пусть и недостаточные, чтобы по-настоящему бороться с российским влиянием в Украине.