Кабмин увеличил суммы командировочных

Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 февраля 2021 года № 98, согласно которому с 1 января 2022 года в Украине значительно возросло возмещение за суточные расходы и аренду жилья в командировке, в том числе и для военнослужащих.

Согласно постановлению, суммы и состав командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, по территории Украины составляют:

– суточные расходы – 300 грн;

– возмещение за поднаем жилья в сутки – до 900 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Ранее сообщалось, что военным продолжают задерживать зарплаты. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал, что в сентябре задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими Вооруженных сил Украины составляет 1 млрд 465,8 млн грн.