Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

Кабмин увеличил суммы командировочных

Правительство утвердило новые нормы суточных расходов для командировочных
Фото: Depositphotos

Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 февраля 2021 года № 98, согласно которому с 1 января 2022 года в Украине значительно возросло возмещение за суточные расходы и аренду жилья в командировке, в том числе и для военнослужащих.

Согласно постановлению, суммы и состав командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств, по территории Украины составляют:

– суточные расходы – 300 грн;

– возмещение за поднаем жилья в сутки – до 900 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Ранее сообщалось, что военным продолжают задерживать зарплаты. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал, что в сентябре задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими Вооруженных сил Украины составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Автор:
Дмитрий Нарожный