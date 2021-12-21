"Не будем ждать 30 лет": Зеленский потребовал от НАТО назвать конкретные сроки вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области потребовал от НАТО уже в следующем году назвать Украине конкретную дату вступления в альянс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, Украина должна быстро двигаться, а потому не должна тратить время на второстепенные вещи.

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретно. И хотим ее получить в 2022 году", — заявил президент.

По мнению гаранта, желание быстрого результата вынуждает Украину искать все возможные пути его достижения.

"Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и предлагать каждый день новые механизмы, новые форматы. Каждый из вас должен пойти дальше традиционной политической плоскости. Подумать, как мы можем помочь своему государству, Украине, кроме обычных ежедневных призывов о сохранении санкций или вступлении в НАТО. Я очень сильно жду таких форматов, очень жду ваших инициативных идей", — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не может принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50.

"Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", — сказал президент.

Напомним, Россия пытается добиться от НАТО гарантий того, что альянс больше не будет расширяться.

В свою очередь в НАТО заявили, что не пойдут на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

Отметим, 18 декабря в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.