Павелко ініціював передачу справи заводу УАФ до НАБУ задля об’єктивності слідства

У справі за фактом будівництва заводу із виготовлення штучної трави керівник УАФ Андрій Павелко подав клопотання про передачу провадження за підслідністю до НАБУ. Відповідна ініціатива продиктована вимогами чинного законодавства України, розповів у коментарі адвокат УАФ Денис Бугай.

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За його словами, Павелко, певно, перша особа в Україні, яка з власної ініціативи вимагає розслідування провадження найавторитетнішим антикорупційним органом країни.

"Події, які зараз слідчі Нацполіції розслідують у справі будівництва заводу з виробництва штучної футбольної трави, мали місце в той період, коли Андрій Павелко був народним депутатом України.

Відповідно, за законом, підслідність у цьому проваджені має бути визначена за НАБУ. Так і було, починаючи з 2018 року. НАБУ тоді розслідувало це провадження майже три роки. У 2020 році детективи передали цю справу до Нацполіції з однієї виключної причини - підозри на адресу підслідної їм особи - власне, Павелка, - після всіх міжнародно-правових процесуальних заходів не знайшли свого підтвердження.

Але зараз ми бачимо, що прокурори знову адресують свої підозри керівнику УАФ. Тобто виникає пряма підслідність НАБУ.

Ця ініціатива передачі справи виходить від самого Андрія Павелка. І він, певно, перша особа в Україні, яка з власної ініціативи вимагає розслідування провадження найавторитетнішим антикорупційним органом країни", - розповів Бугай

Адвокат уточнив, що відповідне клопотання було скероване до генпрокурора Андрія Костіна і керівника САП Олександра Клименка.

"Якщо прокурорам та Нацполіції нема чого приховувати, якщо вони упевнені в обґрунтованості своїх доводів, якщо опираються на якісь нововиявлені обставини, то думаю, вони повинні всіляко вітати таку ініціативу. А задовольнити це клопотання їх фактично забов'язує закон", - зауважив адвокат.

Нагадаємо, що у справі заводу штучної футбольної трави прокурори намагалися відсторонити очільника УАФ від займаної посади, проте їм це не вдалося. Суд першої інстанції хоч і задовольнив клопотання прокурорів, постановив, що воно не набуває законної сили до рішення апеляції.