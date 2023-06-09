Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів, - перехоплення СБУ (АУДІО)

Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, повідомляє пресслужба.

"Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Нагадуємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Зауважимо, в українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цьогозастосували вибухівку.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський безпосередньо звинуватив Москву у підготовці підриву греблі ГЕС та попередив, що це може призвести до "масштабної катастрофи".

Тоді він попереджав - українська влада має інформацію, що російські військові замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що за попередніми даними укранської розвідки Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.