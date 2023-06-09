Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов, - перехват СБУ (АУДИО)

Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, сообщает прессслужба.

"Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления РФ.

"Подорвав дамбу Каховской ГЭС, Российская Федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Отметим, что в украинской разведке заявили о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.

За неделю до подрыва Каховской ГЭС российские власти приказали не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов на временно оккупированных территориях Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Напомним, что в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС и предупредил, что это может привести к "масштабной катастрофе".

Тогда он предупреждал - украинские власти располагают информацией, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что по предварительным данным украинской разведки Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ .