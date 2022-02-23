Полиция разогнала "платный митинг" в Киеве перед Минюстом: задержаны 34 человека, — Геращенко (ВИДЕО)

В Киев перед зданием Министерства юстиции пытались устроить "платный митинг" против насилия в украинских тюрьмах. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", — заявил Геращенко.

Он отметил, что за день до этого министр юстиции Денис Малюська сообщил о попытке Российской Федерации запустить несколько бунтов в тюрьмах с помощью связей в преступном мире.

"Бунты закончились не начавшись. Но те, кто взяли деньги за "прогон пошуметь", решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло", — добавил Геращенко.

По его словам, 34 "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД.

В феврале 2022 года Служба безопасности Украины уже заявляла о задержании гражданина Украины, подозреваемого в государственной измене из-за организации им информационных кампаний в СМИ и социальных сетях, поскольку такая деятельность, по мнению спецслужбы, "выгодна Кремлю". По данным СБУ, мужчина начал организовывать в Киеве протестные акции, для которых нанимал массовку из людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью.

В декабре 2021 года в центре Киева сотни людей пришли митинг против действующей власти в лице президента Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Ермака и народных депутатов. До этого заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады