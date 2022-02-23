Поліція розігнала "платний мітинг" у Києві перед Мін'юстом: затримано 34 особи, — Геращенко (ВІДЕО)

У Київ перед будинком Міністерства юстиції намагалися влаштувати "платний мітинг" проти насильства в українських в'язницях. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліцією було жорстко припинено спробу платного мітингу перед будівлею Мін'юсту на провулку Рильського. Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1000 людей, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях", — заявив Геращенко.

Він зазначив, що за день до цього міністр юстиції Денис Малюська повідомив про спробу Російської Федерації запустити кілька бунтів у в'язницях за допомогою зв'язків у злочинному світі.

"Бунти закінчилися не розпочавшись. Але ті, хто взяли гроші за "прогін пошуміти", вирішили попікетувати Мін'юст. Але й тут не вийшло", — додав Геращенко.

За його словами, 34 "мітингувальники" затримано та доставлено до Печерського РВВС.

У лютому 2022 року Служба безпеки України вже заявляла про затримання громадянина України, підозрюваного в державній зраді через організацію ним інформаційних кампаній у ЗМІ та соціальних мережах, оскільки така діяльність, на думку спецслужби, "вигідна Кремлю". За даними СБУ, чоловік почав організовувати у Києві протестні акції, для яких наймав масовку з людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

У грудні 2021 року в центрі Києва соні людей прийшли мітинг проти чинної влади в особі президента Володимира Зеленського, голови ВП Андрія Єрмака та народних депутатів. До цього заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що, за інформацією правоохоронних органів, на 1 грудня заплановано проплачений мітинг біля будівлі Верховної Ради.