СБУ вменяет госизмену организатору акций протеста в Киеве: хотел подделать 1 млн подписей за импичмент Зеленскому

Служба безопасности Украины заявляет о задержании гражданина Украины, подозреваемого в государственной измене из-за организации им информационных кампаний в СМИ и социальных сетях, поскольку такая деятельность, по мнению спецслужбы, "выгодна Кремлю".

"Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ", — говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что речь идет о человеке, позиционировавшем себя в качестве журналиста и лидера мнений и согласившемся на сотрудничество с некими представителями России.

"Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал. В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами", — заявляют в спецслужбе.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В частности, установлено, что он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под украинскими же санкциями, и "продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения". Те же месседжи, по данным СБУ, он распространял через рейтинговые Telegram-каналы, на что ему якобы отдельно выделялось финансирование.

"Следствием установлено, что злоумышленник регулярно выезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и получал наличные для финансирования преступных акций. В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", — сказано в сообщении.

По данным СБУ, мужчина начал организовывать в Киеве протестные акции, для которых нанимал массовку людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью.

"Последняя задача "медийщика" – начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей якобы от имени украинцев", — утверждают в спецслужбе.

Мужчину задержали, он уже получил подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (госизмена). В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители. СБУ считает, что данные на них подтверждают преступную деятельность фигуранта.

Отметим, что в найденных якобы у фигуранта файлах, в частности, были обнаружены данные об организации акции протеста против войны с Россией 28 января (такая акция действительно состоялась под Верховной Радой, но была немногочисленной), автопробега против высоких цен на топливо с требованием отставки главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, а также планировавшегося на 21 февраля митинга против "политики войны стран Европейского Союза, которые выделили Украине вооружение для "войны с Россией".

Разоблачение деятельности подозреваемого проводили сотрудники департамента защиты национальной государственности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.