В центре Киева проходит митинг против Зеленского: протестующие пришли к зданию Офиса президента

В центре Киева организовали митинг против действующей власти в лице президента Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Ермака и народных депутатов. Протестующие уже ушли с Майдана Независимости и двинулись к зданию Офиса президента. Об этом сообщает издание “Украинская правда”.

Вечером 1 декабря сотни человек собрались на Майдане Независимости на акцию протеста. Митингующие объявили свои требования и двинулись к зданию Офиса президента.

Полиция спокойно пропустила всех участников митинга к зданию ОП. Акция протеста проходит спокойно, а правоохранители только контролируют ситуацию, но не мешают митингующие.

Напоминаем, один из спикеров митинга член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко заявил о создании координационного совета оппозиции. Политик призвал все "государственные силы" присоединится или поддержать новую платформу.

Во время митинга на Майдане участники протеста заявили, что требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Зеленского.

Полиция перекрыла центральные улицы Киева из-за митинга. Фото: УП

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил что, по информации правоохранительных органов, на 1 декабря запланирован проплаченный митинг возле здания Верховной Рады. По словам Корниенко, митингующим заплатят по 1 тысяче гривен за участие в протесте.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что именно на 1 декабря в Украине готовили госпереворот. СБУ уже начала расследовать подготовку захвата власти в Украине, о которой сообщил Зеленский.