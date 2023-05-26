Поранені військовослужбовці мусять отримувати "бойові" весь період перебування у шпиталі – Юлія Тимошенко

Весь час лікувння внаслідок поранення бійці Збройних сил України повинні отримувати платню, яку вони мали на момент потрапляння до шпиталю, а не мінімальну ставку, як є сьогодні. Команда "Батьківщини" розробила та подала до Верховної Ради поправки, покликані виправити несправедливість щодо людей, які захищають свою землю від ворога. Про це Юлія Тимошенко повідомила під час відвідання одного із військових шпиталів Харкова, сказано на сайті політсили.

"За діючими нині нормами, на час лікування військовослужбовцям виплачується "гола ставка". У випадку рядових та сержантів це близько 22 000 гривень, офіцери отримують до 27 000. Ми вважаємо, що це нечесно і неправильно. Держава мусить не лише на словах гідно оцінювати своїх героїв", – зазначила Юлія Тимошенко.

Відповідно до поданих "Батьківщиною" поправок, за кожним пораненим воїном до моменту виписки зберігатиметься зарплатня, яку він мав на останньому місці служби. На практиці виплати подекуди зростуть у кілька разів.

"За 15 місяців війни я особисто відвідала, напевно, більшість військових шпиталів в країні. Наша команда розробила цілий пакет пропозицій, що мають на меті якісно змінити усю систему лікування та реабілітації військовослужбовців. Збереження бойових доплат в період перебування на лікарняному ліжку – лише один із першочергових кроків на тривалому шляху реформування усієї системи", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, це вже не перша ініціатива Юлії Тимошенко щодо поранених військових. На початку травня лідерка "Батьківщини" запропонувала докорінно змінити принципи фінансування медичних закладів, які опікуються українськими воїнами. "Батьківщина" внесла на розгляд Верховної Ради пакет поправок, покликаний кардинально збільшити витрати на лікування, харчування, реабілітацію та протезування солдат Збройних сил України.