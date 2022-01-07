Протесты в Казахстане: бизнесмены создают народные дружины

В Казахстане предприниматели предложили создать добровольные народные дружины для защиты своего бизнеса от мародеров. Об этом на телеканале "Хабар 24" заявил первый заместитель председателя казахстанской нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Нариман Абильшаиков.

Он сказал, что бизнесмены просят нацпалату согласовать формирование дружин с комендантами городов.

"Граждане сами предлагают сейчас бизнесменам вступить в ряды народных дружин, вместе с ними защищать их объекты. Чтобы вы понимали: это не простые граждане, это бывшие военнослужащие, бывшие "афганцы", — утверждает Абильшаиков. Объем ущерба, понесенного предпринимателями Казахстана во время протестов, предварительно оценивается в сумму около 100 миллионов долларов.

Правительство также начало рассылать гражданам смс-сообщения о мерах по урегулированию ситуации, в том числе о помощи владельцам малого и среднего бизнеса.

При этом продолжает расти число жертв. "Задержано более трех тысяч человек. Убито 26 вооруженных участников протестов. Еще 18 человек из их числа получили ранения. Эту информацию распространило Министерство внутренних дел", — заявили на телеканале.

В эфире сообщили о 18 погибших в ходе столкновений сотрудниках МВД и "одном обезглавленном курсанте".

По словам президента Казахстана Токаева, "контртеррористические акции" продолжатся до "полного уничтожения боевиков".

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне в завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки. Несмотря на то что, например, протестующие в города Актау объявили о завершении митинга, до урегулирования ситуации еще далеко. Так, из-за протестов продлены школьные каникулы до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24-го.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва готова развернуть "контртеррористическую операцию" вместе с властями Казахстана, а Организация Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан свои силы, в том числе в страну прибыли российские десантники.

Протесты в Казахстане привели к тому, что биткоин дешевеет, а уран дорожает.