Путін намагається створити "антизахідну коаліцію" - ISW

Президент Росії Володимир Путін 31 березня вирішив прийняти нову Концепцію зовнішньої політики Росії, мета якої - підтримати спроби Кремля сприяти створенню потенційної антизахідної коаліції. Для цього він може використати своє головування в Радбезі ООН як засіб проекції російської влади.

У новій Концепції Путін малює Захід як антиросійську силу, мета якої дестабілізувати РФ і прямо заявляє, що США та партненри розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення Росії, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Новий документ також сильно підкреслює мету Росії створити багатополярний світовий порядок і підпорядковує цій меті широкі зовнішньополітичні цілі Росії, які включають припинення передбачуваного домінування Сполучених Штатів у світових справах.

У документі стверджується, що більша частина світу зацікавлена ​​в конструктивних відносинах з Росією і що бажаний багатополярний світ дасть можливості нормального розвітку незахідним світовим державам і провідним країнам регіону.

Аналітики ISW оцінюють, що пропозиція Путіна сформувати антизахідний блок під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту.

Зменшення економічної потужності Росії та деградація військових зусиль в Україні продовжують мало стимулів для країн виявляти серйозний інтерес до пропозиції.

Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Раді Безпеки ООН (РБ ООН), щоб створити інформаційні умови для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин використовує свій вплив на російські засоби масової інформації, щоб представити себе як претендента на президентських виборах у Росії 2024 року.