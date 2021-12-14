Рада упростила получение гражданства иностранцами, защищавшими Украину

Верховная Рада во втором чтении приняла закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Этот документ поддержали 285 народных депутатов. Он внес изменения в закон "О гражданстве Украины".

В результате упростился порядок получения гражданства Украины участниками АТО/ООС; иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины; россиянами, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений.

Президент Владимир Зеленский также предлагает Верховной Раде внести другие изменения в закон о гражданстве в части оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Они позволят получать украинское гражданство представителям диаспоры во всем мире.

Но глава государства отметил, что из-за политики паспортизации Россией жителей Донбасса, а ранее и Крыма, в вопросе двойного гражданства не может быть универсального подхода, а должен быть отдельный подход к каждой общине и к каждой отдельной стране.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что президентский законопроект о множественном гражданстве с большой вероятностью вынесут на рассмотрение в 2022 году.

Он высказал мнение, что на самые высокие представительские полномочия в государстве должны иметь право только граждане Украины, которые получили паспорт по рождению или проживавшие на территории Украины не менее 10 лет.

Многие украинцы не поддерживают идею двойного гражданства: 48% украинцев против введения двойного или множественного гражданства. По данным одного из опросов, за такое изменение высказалось примерно такое же количество респондентов. А 24% поддерживают возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.